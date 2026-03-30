AB, İran’a yönelik insan hakları yaptırımlarını 2027’ye kadar uzattı

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, İran’da ciddi insan hakları ihlallerine karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin süresinin 13 Nisan 2027’ye kadar uzatıldığı, güncellenen liste kapsamında toplam 262 kişi ve 53 kuruluşun yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma önlemlerini içerdiği belirtilirken, ayrıca İran’a iç baskıda kullanılabilecek ekipmanların ve telekomünikasyonun izlenmesine yönelik teknolojilerin ihracatının da yasak kapsamında olduğu ifade edildi.

AB vatandaşları ve şirketlerinin listede yer alan kişi ve kuruluşlara herhangi bir mali kaynak sağlamasının da yasaklandığı kaydedilen açıklamada, yaptırımların gözden geçirilmesi sürecinde, hayatını kaybeden 1 kişinin listeden çıkarıldığı aktarıldı.

AB, İran’daki ciddi insan hakları ihlalleri nedeniyle ilk yaptırımları 2011 yılında yürürlüğe koymuş, söz konusu tedbirleri o tarihten bu yana her yıl uzatmıştı.