AB: İsrail, uluslararası STK'lerin faaliyet göstermesine izin vermeli

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Akdeniz'den sorumlu Komisyon üyesi Dubravka Suica ve Kriz Yönetimi ile Eşitlikten sorumlu Hadja Lahbib, Filistin’deki uluslararası STK kayıt süreci hakkında ortak yazılı açıklama yaptı.

Gazze’deki insani krizin derinleştiği vurgulanan açıklamada, kış koşullarıyla birlikte Filistinlilerin güvenli barınaktan yoksun şekilde yağmur ve soğukla mücadele ettiği belirtildi.

Çocukların eğitime erişemediği, sağlık hizmetlerinin ise yetersiz personel ve ekipman nedeniyle neredeyse durma noktasında olduğu ifade edildi. AB’nin, “Gazze Çatışmasını Sona Erdirmeye Yönelik Kapsamlı Plan”ı ve BMGK’nin 2803 sayılı kararını memnuniyetle karşıladığı hatırlatıldı.

Gazze genelinde insani yardımın hızlı, güvenli ve kesintisiz biçimde ulaştırılması gerektiği vurgulandı. Bu çerçevede, İsrail’e STK kayıt yasasını mevcut haliyle uygulamama çağrısı yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, “İsrail, uluslararası STK’lerin Filistin’deki sivillere yardım ulaştırmasına izin vermelidir” denildi.

STK’ler olmadan Gazze’ye yeterli yardımın ulaşamayacağına dikkat çekilen açıklamada, “Yardımın etkili biçimde ulaşabilmesi için STK’lerin öngörülebilir ve sürdürülebilir şekilde çalışması şarttır. Aksi halde yardım, ihtiyaç sahiplerine erişemez” uyarısı yapıldı.

Son olarak, insani yardım ve temel hizmetlerin erişimle doğrudan bağlantılı olduğu belirtilerek, “Uluslararası insancıl hukuk gereği, çatışmanın tarafları insani yardımın hızlı ve engelsiz geçişini sağlamakla yükümlüdür” mesajı paylaşıldı.