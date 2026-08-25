AB: İsrail’den gelen Gazze söylemleri kabul edilemez

El Anouni, basın toplantısında Yosef’in 23 Ağustos’ta “Gazze bizimdir, Nablus bizimdir” diyerek bölgenin tamamen yok edilmesini talep etmesinin ve Ben-Gvir’in 16 Ağustos’ta “Orada hayatta kalmaması gereken insanlar var” şeklindeki açıklamalarının birbiriyle örtüştüğünü vurguladı. Sözcü, bir bakanın bu tür vahim ifadeler kullanmasının kabul edilemez olduğunu ve İsrail hükümetinin bu söylemleri dizginleme sorumluluğunu taşıdığını kaydetti.

AB'den yaptırım sinyali

Yönetim, Ben-Gvir hakkında daha önce de yaptırım teklifini Konsey’e sunmuştu. El Anouni, bu sürecin devam ettiğini ve benzer kışkırtıcı dilin hiçbir şekilde karşılıksız bırakılmayacağını ima etti. AB yetkilisi, tüm tarafları gerilimi tırmandırmaya yönelik eylemlerden kaçınmaya, yıldırma ve yerleşimci şiddetine son vermeye çağırdı.

Gazze’de son dönemde artan saldırılar ve özellikle çocukların hedef alınması konusuna da değinen sözcü, uluslararası insancıl hukukun sivillerin korunmasını bir tercih değil, mutlak bir yükümlülük olarak gördüğünü hatırlattı. ‘Uyarılara rağmen uçurtma uçurulduğu’ gerekçesiyle saldırıların artırılması ve Filistinlilerin zorla yerinden edilme tehditleri, AB’nin endişelerini derinleştirdi.

El Anouni, çözümün tek yolunun iki devletli vizyon olduğunu tekrar ederek, İsrail ve Filistin’in güvenli ve tanınmış sınırlar içinde yan yana yaşaması gerektiğini vurguladı. Başhaham ve Bakanın açıklamalarının, bu barış sürecine yönelik en büyük tehditlerden biri olduğu görüşü AB nezdinde baskın çıktı.