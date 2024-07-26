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AB, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımlama girişimine sert tepki gösterdi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail Parlamentosu'nun UNRWA'yı "terör örgütü" olarak tanımlama çabalarına, "Bu saçmalığa son verin" ifadesiyle tepki gösterdi. Borrell, UNRWA'yı terörist ilan etmenin bölgesel istikrara zarar vereceğini belirtti.

Haber Merkezi
AA
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AB, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımlama girişimine sert tepki gösterdi
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Parlamentosu'nun Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) "terör örgütü" olarak tanımlama çabalarına, "Bu saçmalığa son verin" ifadesiyle tepki gösterdi.

Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, "UNRWA'nın yasaklanması ve 'terörist' olarak yaftalanması ki öyle değil, bölgesel istikrarı ve BM ajansının çalışmalarından faydalanan herkesin insanlık onurunu hedef almak anlamına gelmektedir." ifadesine yer verildi.

"İsrail hükümetini bu saçmalığa son vermeye çağıran ortağımız pek çok ülkeye katılıyoruz"

Yüksek Temsilci, "İsrail hükümetini bu saçmalığa son vermeye çağıran ortağımız pek çok ülkeye katılıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'de, UNRWA'yı "terör örgütü" ilan eden, ülkedeki çalışmalarını yasaklayan ve çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören 3 yasa tasarısı, meclisteki ilk oylamadan geçmişti.

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