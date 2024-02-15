AB, kamu desteği ile hidrojen alanında 5,4 milyar euro özel yatırımı harekete geçirecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz ve Slovakya'nın ortaklaşa hazırladığı hidrojen altyapısını desteklemeye yönelik projeleri onayladı.

Konuya ilişkin komisyondan yapılan açıklamada, üye ülkelerin projeye 6,9 milyar euro kamu finansmanı sağlayacağı, bunun 5,4 milyar euroluk özel yatırımı harekete geçireceği kaydedildi.

Üye ülkelerden 32 şirketin, 33 projeye katılacağına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda yenilenebilir hidrojen üretmek için büyük ölçekli elektrolizörler, hidrojen taşımak için boru hatları, hidrojen depolama tesisleri ve terminaller kurulacağı ifade edildi.

Öte yandan, AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor. Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.