AB kolları sıvadı! Yeniden Silahlanma Bankası kurulacak

AB'ye yakın EU Observer’ın edindiği bilgilere göre, Fransa, İngiltere, Polonya ve Almanya öncülüğündeki bir grup, Avrupa’nın hızla silahlanmasını ve Ukrayna’ya acil askeri yardım sağlanmasını hedefleyen yeni bir banka kurulmasını öneriyor. Haber Global'den Emre Öztürk'ün haberine göre bu banka, Avrupa ülkelerinin silahlanma sürecini hızlandıracak ve Ukrayna'ya askeri destek sağlamak için kredi, fon ve borçlanma imkanları sunacak. Proje, AB'nin 800 milyar euroluk yeni savunma bütçesiyle entegre edilecek ve kıtada Yeniden Silahlanma Bankası'nın kurulmasını öngörüyor.

AB finans yetkililerinin sunduğu bir plan üzerinde çalışıyorlar

AB'deki üst düzey savunma, dış politika ve güvenlik yetkililerine göre ABD ile Birlik arasındaki güvenlik ipleri giderek kopma noktasına yaklaşıyor. İngiltere, Fransa ve Almanya'nın öncülüğünde Avrupa'nın “kendine yeten bir ordu ve silahlanma stratejisi” izlediği ifade edilirken Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'ya destek için de yine Paris-Londra merkezli bir kıta dış politikası geliştirildiği bilinmekte. Yetkililer şimdi hem kıta savunması ve silahlandırmasının yeniden yapılandırılması hem de başta Ukrayna olmak üzere dış askeri yardımlarda fonun arttırılması için AB finans yetkililerinin sunduğu bir plan üzerinde çalışıyorlar.

"Yeniden Silahlanma Bankası" (ERB) kurmayı planlıyor

AB, yakın dönemde açıkladığı 800 milyar Avroluk savunma bütçesi çerçevesinde "Yeniden Silahlanma Bankası" (ERB) kurmayı planlıyor. Fransa'nın öncülüğünde, Avrupa'nın hızla silahlandırılması ve Ukrayna gibi yardıma ihtiyaç duyan ülkelere destek sağlanması amacıyla kurulacak bankanın, fon, borçlanma ve kredi hizmetleri sunması bekleniyor. Fransız finans yetkilileri, bankanın Ukrayna'ya daimi yardım sağlamak için kritik olduğunu vurgularken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen de projeye dahil oldu.

Kamu bankası olarak kurulması planlanıyor

Kulislerden elde edilen bilgilere göre Yeniden Silahlanma Bankası'nın 10 milyar Avroluk başlangıç bütçesi ile kamu bankası olarak kurulması planlanıyor. Bankanın Avrupa merkezli olması dolayısıyla kredi derecesinin hızla artması da bekleniyor. Üye ülkelerin yetkilileri ise vetoya takılma riski dolayısıyla bankanın AB bünyesinde kurulmasına karşılar.

Acil Savunma Fonu Merkezi olarak görev yapacak

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da AB üyesi olmamasına karşın projeye destek veriyor. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski ise bankanın kurulmasına yönelik AK'ye resmi bir öneri talebi sundu. NATO'nun Avrupa Komutanlığı da projeyi destekleyenler arasında yer alıyor. Avrupalı savunma firmaları ise bankanın kurulması için AB içinde lobi faaliyetleri yürütüyorlar. ERB'nin özellikle kıtanın güvenliğinin risk altında olduğu dönemlerde acil savunma fonu merkezi olarak görev yapması planlanmakta.