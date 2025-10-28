AB Komisyonu Başkanı: Hava sahamıza ve topraklarımıza yönelik ihlallere izin vermeyeceğiz

Von der Leyen, Stockholm'de Nordik Konseyi Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Hazırlıklılık ve teyakkuz konusunda kuzeydeki ülkelerin örnek teşkil ettiğini belirten von der Leyen, bu ülkelerde hazırlıklılık ve teyakkuzun toplumun her kesimine işlemiş durumda olduğunu ifade etti.

23 Ekim'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın 2030 yılına kadar savunma hazırlıklılığına yönelik yol haritasını ilerletme kararı aldığını anımsatan von der Leyen, aynı zamanda Ukrayna'ya yönelik güçlü desteğin nasıl sürdürebileceğini de görüştüklerini söyledi.

Von der Leyen, kuzey ülkelerinin bu konuda desteğinin hayati önem taşıdığının altını çizerek, "Elbette deneyimlerimiz, sizin bilgi ve tecrübelerinizden besleniyor. Bu, kuzeydeki Arktik bölgesinin izlenmesinden doğudaki saldırgan bir komşunun caydırılmasına kadar uzanıyor ve tüm Avrupa için bir rehber niteliği taşıyor." diye konuştu.

"Rusya'nın varlıklarının kullanılması hukuken sağlam bir öneri"

Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya borç olarak verilmesine ilişkin bir soruyu cevaplayan von der Leyen, AB Konseyinin 2026 ve 2027 yıllarında Ukrayna'nın finansman ihtiyaçlarını karşılamayı taahhüt etmesinden büyük memnuniyet ve minnettarlık duyduğunu belirtti.

Von der Leyen, bu çerçevede dondurulmuş Rus varlıklarının önem taşıdığını, bu plan uyarınca nakit bakiyelerin kullanılarak Ukrayna'ya bir kredi verilmesinin öngörüldüğünü anımsattı.

Ukrayna'nın bu krediyi eğer Rusya tazminat öderse geri ödeyeceğini söyleyen von der Leyen, "Dolayısıyla bu hukuken sağlam bir öneri. Kolay değil ama sağlam bir öneri." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı, AB Konseyinin AB Komisyonundan söz konusu plana ilişkin teknik detayların netleştirilmesini talep ettiğini hatırlatarak, bunun üzerinde çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

Diğer taraftan Rusya'ya verilen mesajın çok açık olduğuna dikkati çeken von der Leyen, "Uzun vadeli bir sürecin içindeyiz. Ukrayna'nın finansman ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız ve Ukrayna'nın yanında, ne kadar sürerse sürsün, durmaya devam edeceğiz." dedi.

"Hiçbir ihlali kabul etmeyeceğiz"

Litvanya'nın hava sahası ihlallerine yönelik ülkeyle tam dayanışma içinde olduklarını belirten von der Leyen, "Bu bir provokasyondur. Bu tam anlamıyla bir hibrit tehdittir ve buna kesinlikle tahammül edemeyiz." diye konuştu.

Von der Leyen, söz konusu ihlallerin hazırlıklılık yol haritası ve onun içindeki başlıca girişimler için çok güçlü bir gerekçe olduğunu kaydederek, "Ne şekilde olursa olsun, hava sahamıza veya topraklarımıza yönelik hiçbir ihlali kabul etmeyeceğiz. Bu nedenle, hazırlıklılık yol haritasını güçlendirmek hayati önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.