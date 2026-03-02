  1. Ekonomim
  3. AB Komisyonu Başkanı Leyen: Kalıcı tek çözüm diplomatik çözümdür
AB Komisyonu Başkanı Leyen: Kalıcı tek çözüm diplomatik çözümdür

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de İsviçre'yle ‘Anlaşma Paketi’ imza töreninde konuştu. AB Komisyonu Başkanı Leyen, “Kalıcı tek çözüm diplomatik çözümdür” dedi.

AB Komisyonu Başkanı Leyen: Kalıcı tek çözüm diplomatik çözümdür
Orta Doğu'daki gelişmelerin endişe verici olduğunu belirten Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hafta sonu Orta Doğulu 9 lider ve birçok Avrupalı liderle temas halinde olduğunu, durumun hala kırılganlığını koruduğunu bildirdi.

Von der Leyen, “İran'da baskı altındaki halk için yeniden bir umut doğmuş durumda ve onların kendi geleceklerini belirleme hakkını güçlü şekilde destekliyoruz” ifadesini kullandı.

Çatışmanın yayılmasını önlemek için yoğun çaba gösterilmesi gerektiğini kaydeden von der Leyen, “İran ve vekil güçlerinin bölgedeki egemen topraklara karşı düzenlediği pervasız ve ayrım gözetmeyen saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum. Kalıcı tek çözüm diplomatik çözümdür. Bu da İran için güvenilir bir geçiş süreci, nükleer ile balistik programların kesin olarak durdurulması ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlere son verilmesi anlamına gelmektedir” diye konuştu.

