  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Avrupa, Gazze'nin yeniden inşasında rol oynamalı
Takip Et

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Avrupa, Gazze'nin yeniden inşasında rol oynamalı

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu'nun (AP) ‘AB Komisyonu 2026 Çalışma Programı’ konulu oturumunda konuşan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Avrupa, Gazze’nin yeniden inşasında rol oynamalı" ifadesini kaydetti.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Avrupa, Gazze'nin yeniden inşasında rol oynamalı
Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu'nun (AP) ‘AB Komisyonu 2026 Çalışma Programı’ konulu oturumunda konuştu. ‘Avrupamız bağımsız bir Avrupa olmalı’ sözlerinin bugün her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Von der Leyen, ‘bağımsız Avrupa'nın’ gerçekleşmesi için daha fazla zaman kaybetme lüksü olmadığını söyledi.

"Gazze’deki savaşın nihayet sona erebileceğine dair bir umut var"

Von der Leyen, “Rusya’nın yürüttüğü savaşın sonucu, Avrupa’nın güvenlik düzenini onlarca yıl boyunca şekillendirecek. Gazze’deki savaşın nihayet sona erebileceğine dair bir umut var. Bölgesel ve küresel düzen yeniden çiziliyor ve Avrupa bazı büyük güçlerin bize karşı kayıtsız ya da düşmanca tavır aldığı bir dünyada kendi yerini savunmak zorunda. Avrupa, Gazze’nin yeniden inşasında rol oynamalı” ifadelerini kullandı.

KIZILELMA, ASELSAN’ın MURAD 100-A radarı ile uçtuKIZILELMA, ASELSAN’ın MURAD 100-A radarı ile uçtuSavunma Sanayi

 

Dünya
Pilot ile kabin memurlarının iletişimi kesildi, yolcu uçağı acil iniş yaptı
Pilot ile kabin memurlarının iletişimi kesildi, yolcu uçağı acil iniş yaptı
Uganda’da büyük trafik faciası: 63 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
Uganda’da büyük trafik faciası: 63 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
Louvre Müzesi, soygunun ardından yeniden ziyaretçilere açıldı
Louvre Müzesi, soygunun ardından yeniden ziyaretçilere açıldı
Kanada’da Filistin’e destek gösterisi: İsrail’e silah satışları durdurulsun
Kanada’da Filistin’e destek gösterisi: İsrail’e silah satışları durdurulsun
Trump, Demokratlarla bütçeyi onaylarlarsa görüşecek
Trump, Demokratlarla bütçeyi onaylarlarsa görüşecek
Kennedy ailesinin hikayesi, Netflix dizisi oluyor
Kennedy ailesinin hikayesi, Netflix dizisi oluyor