AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'ın Türkiye açıklaması krize yol açtı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye'yi Rusya ve Çin ile aynı cümlede anması diplomatik gerginliğe neden olurken, AB, açıklamanın bağlamdan koparıldığını savunuyor.

Von der Leyen, pazar günü Hamburg'da Zeit gazetesinin düzenlediği bir etkinlikte AB genişlemesine verdiği desteği anlatırken, bloğun "Rusya, Türkiye veya Çin'in etkisinde kalmayacak şekilde Avrupa kıtasına (genişlemeyi) tamamlamayı başarması gerektiğini" söyledi.

Ursula von der Leyen, Türkiye'de tepki çeken açıklamasını, Almanya'nın Hamburg kentinde Zeit gazetesinin bir etkinliğinde yaptı.

Anadolu Ajansı'nın da haberleştirdiği açıklama, Almanya ile ilişkileri son dönemde gelişen, AB üyeliğine aday ve NATO müttefiki Türkiye'nin potansiyel bir tehdit olarak algılandığı izlenimini doğurarak diplomatik gerginliğe yol açtı.

Söz konusu açıklama, Türkiye'de sosyal medyada viral oldu.

AB: Öyle demek istemedik

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre AB yürütme organının baş sözcüsü Paula Pinho, salı günü yaptığı açıklamada von der Leyen'in sözlerinin bağlamından koparıldığını ve açıklığa kavuşturulacağını belirtti.

Pinho, Türkiye'ye yapılan atfın "herhangi bir başka ülkeyle kıyaslama amacı taşımadığını, ülkenin jeopolitik ağırlığının, büyüklüğünün ve özellikle Batı Balkanlardaki hedeflerinin bir tanınması" olduğunu söyledi.

Türkiye'nin hem ekonomik hem de siyasi açıdan "tartışmasız biçimde bölgenin önemli bir ortağı" olduğunu vurgulayan Pinho, göç gibi kritik konularda işbirliğinin sürdüğünü, Türkiye'nin aynı zamanda AB adayı ve "önemli bir NATO müttefiki" olduğunu hatırlattı.

Pinho, salı günü erken saatlerde gazetecilerin sorularını yanıtlarken de Türkiye'nin AB adayı sıfatıyla, özellikle Batı Balkanlarda "komşuluk konusunda ek sorumluluk" taşıdığını söylemişti.

Türk diplomat: Dışişleri Brüksel'e sordu

Bir Türk diplomata göre Türkiye, von der Leyen'in açıklamalarının basında doğru aktarılıp aktarılmadığını Avrupa Komisyonu'na sordu. Komisyon ise söz konusu ifadelerin bağlamından koparıldığını ve konunun açıklığa kavuşturulacağını bildirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip ülke konumunda. Söz konusu gerginlik, ABD ile İran arasındaki savaşın küresel istikrarsızlığı derinleştirdiği ve AB'nin jeopolitik ilişkilerini pekiştirmeye çalıştığı kritik bir döneme denk geldi.

Von der Leyen ile Türkiye arasında ilk kriz değil

Bu gelişme, von der Leyen ile Türkiye arasındaki ilk diplomatik gerginlik değil.

2021 yılında Ankara'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye giden AB'nin üst düzey yöneticisi von der Leyen, o sırada Avrupa Konseyi Başkanı olan Charles Michel'in Erdoğan'ınkiyle denk tek mevcut koltuğu alması üzerine daha uzaktaki bir kanepeye oturmak zorunda kalmış ve bu olay dünya genelinde geniş yankı uyandırmıştı.