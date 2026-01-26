AB Komisyonu, Grok hakkında soruşturma başlatıyor

Üst düzey üç AB yetkilisine dayandırılan bilgilere göre Komisyon, pazartesi günü Dijital Hizmetler Yasası kapsamında Grok hakkında soruşturma açacak. Amaç, Grok’u geliştiren xAI şirketini Avrupa Birliği sınırları içinde chatbotu geri çekmeye zorlamak.

Grok, sosyal medya platformu X üzerinden erişilebilir durumda bulunuyor. Chatbotun, gerçek kişilere ait rıza dışı cinsel içerikli görseller ve videolar üretebildiği, bunların bir kısmının reşit olmayanları da kapsadığı ve bu içeriklerin X üzerinden yayıldığı belirtiliyor. Bu durum, Grok’un küresel çapta yoğun eleştirilere maruz kalmasına neden oldu.

AB Komisyonu’nun soruşturmayı aslında bir hafta önce başlatmayı planladığı, ancak siyasi gerekçelerle sürecin ertelendiği aktarıldı. Ertelemenin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik ek gümrük vergisi tehditleriyle bağlantılı olduğu ifade edildi. Trump, Grönland’ın ilhakına ilişkin planları kapsamında bazı AB ülkelerine ilave tarifeler uygulanabileceğini dile getirmiş, daha sonra bu tehdidi geri çekmişti.

Komisyonun şimdi süreci yeniden devreye alarak Grok’un AB mevzuatına uyumunu zorlayacağı ve gerekli görülmesi halinde Avrupa pazarından çekilmesini talep edeceği belirtiliyor.