AB Komisyonu üyesi Breton: X'in Avrupa'da yasaklanması hukuki olarak mümkün

AB Komisyonu Üyesi Breton, Fransız kanalı LCI'de katıldığı programda, AB ülkelerinin X platformunu yasaklamasının teknik açıdan mümkün olduğunu ve bunun "keyfi" bir uygulama değil hukuki gerekçelere dayanılarak yapılabileceğini belirtti.

Avrupa'da X'in yasaklanması kararının şirketin Birlik bünyesindeki iki yasaya uygun hareket edip etmediğine bakılarak verilebileceğini kaydeden Breton, bu yasaların Dijital Hizmetler Yasası (DSA) ile Dijital Piyasalar Yasası (DMA) olduğunu dile getirdi.

Daha önce X'in Brezilya’da yasaklandığını hatırlatan Breton, AB bünyesinde de benzer bir kararın alınmasının Elon Musk'a büyük maliyetinin olacağını ifade etti.

Elon Musk ile Avrupa arasındaki kavga derinleşiyor

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni yönetiminde de yer alacak Musk'a yönelik tepkiler, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini öven ve bazı Avrupalı siyasetçileri de hedef alan paylaşımlarıyla başladı.

Musk'ın Avrupa’da aşırı sağcı partilere destek veren paylaşımları tepki çekti ve Avrupalı liderler milyarderi "seçimlere ve ülkelerin iç işlerine müdahale etmekle" suçladı.

Avrupalı siyasetçiler, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri ve uzmanlar, Musk'ın sosyal medyada aşırı sağı öven paylaşımlarına karşı AB'yi harekete geçmeye çağırdı.