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AB Komisyonu'nda yasa teklifi hazırlığı: Sınır dışıları kolaylaşacak

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ikamet hakkı bulunmayan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştırmak üzere yasa teklifi hazırlandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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AB Komisyonu'nda yasa teklifi hazırlığı: Sınır dışıları kolaylaşacak
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ikamet hakkı bulunmayan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştırmak üzere yasa teklifi hazırlandığını açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerinde ikamet hakkı bulunmayan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıracak bir yasa teklifi hazırladıklarını açıkladı.

Von der Leyen, Birlik üyesi 27 ülkenin başkentlerine gönderdiği mektupta, "AB'nin göç politikası ancak burada kalma hakkı bulunmayanlar etkin şekilde geri gönderilirse sürdürülebilir" dedi. Birlik sınırlarını terk etmesi söylenenlerin sadece yüzde 20'sinin bunu yaptığını kaydeden Avrupa Komisyonu Başkanı, teklif edilen yeni yasanın geri çevrilen göçmenlerin yükümlülüklerini net şekilde ortaya koyduğunu ayrıca geri dönüş süreçlerini kolaylaştırdığını belirtti.

Yasa teklifi, bir üye ülkede hakkında geri dönüş kararı verilmiş göçmenlerin, sistemdeki açıkları kullanarak Birlik içindeki bir başka ülkede geri dönüşten kaçınmalarını engellemeyi de amaçlıyor.

Von der Leyen mektubunda Ortadoğu'daki çatışmalara da değinerek daha fazla sayıda kişinin göçe zorlanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Göç konusu Brüksel'de Perşembe günü başlayacak AB liderler zirvesinin ana temalarından olacak.

Zirvede Polonya'nın sığınma hakkını geçici olarak durdurma planı da tartışılacak. Varşova yönetimi Rusya ve Belarus'u göçmenleri Polonya sınırına itmek ve AB'yi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçluyor.

Von der Leyen, mektubunda "Bu eylemlere karşı net ve kararlı bir cevap bulmalıyız, Rusya ve Belarus'un bizim değerlerimizi bize karşı kullanmasına izin veremeyiz" ifadesini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı 16 Eylül'de tüm kara sınırlarında kontrollere başlayan Almanya'yı da eleştirdi, "Sınır kontrolleri son çare olmalı" dedi. Almanya'nın sınırlarında pasaport kontrollerine başlaması, hareket serbestliği hedefleyen Schengen uygulamasının "askıya alındığı" eleştirilerine neden oluyor.

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