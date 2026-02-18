AB, Kongo’daki insani kriz için harekete geçti

Lahbib’in ziyaret programında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin yanı sıra Burundi ve Ruanda da yer alıyor. Bölgedeki çatışmaların yol açtığı insani tabloyu yerinde inceleyen Lahbib’in, sivillerin korunması ve yardım faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi konusunda yetkililerle görüşmeler yaptığı bildirildi.

Avrupa Birliği, Doğu Kongo’da artan şiddet olayları nedeniyle yerinden edilen milyonlarca kişiye destek sağlamak amacıyla yeni bir mali yardım paketi açıkladı. Açıklanan kaynağın, gıda, sağlık, barınma ve temel insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kullanılacağı ifade edildi.

AB'den insani erişim ve uluslararası hukuk vurgusu

AB yetkilileri, insani yardımların güvenli ve engelsiz biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor. Birlik, taraflara uluslararası insani hukuka uyma çağrısında bulunurken, sivillerin korunmasının öncelik olması gerektiğini belirtiyor.

Bölgedeki çatışmaların yalnızca Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni değil, komşu ülkeleri de etkilediğine dikkat çekiliyor. AB’nin açıkladığı destek paketinin, mülteci hareketliliğinden etkilenen çevre ülkeleri de kapsadığı kaydediliyor.

Avrupa Birliği, Kongo’daki krizin çözümü için diplomatik çabaların yanı sıra insani yardım mekanizmalarını da devrede tutmayı sürdürüyor.