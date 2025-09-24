  1. Ekonomim
AB liderleri, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu marjında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Von der Leyen ve Costa, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından yaptıkları aynı mesajı içeren paylaşımlarda, BM 80. Genel Kurulu için bulundukları New York'ta Şara ile iyi bir görüşme yaptıklarını duyurdu.

"Görüşmede, Suriye'nin geçiş sürecinde karşılaştığı zorluklar ele alındı"

Görüşmede, Suriye'nin geçiş sürecinde karşılaştığı zorlukları ele aldıklarını aktaran Costa ve von der Leyen, AB'nin "zararlı dış müdahalelerden uzak, kapsayıcı, barışçıl ve Suriyelilerin liderliğinde bir geçiş sürecini" desteklediğini kaydetti.

Costa ve von der Leyen, Suriye ile siyasi diyaloğu artırma, acil insani ihtiyaçları karşılama ve ülkenin yeniden inşasını desteklemede kararlı olduklarını vurguladı.

