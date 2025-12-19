AB liderleri Ukrayna için 90 milyar Euro’luk borçlanmada uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Ukrayna’nın 2026-2027 yıllarındaki mali ihtiyaçlarının 90 milyar Euro tutarında ortak borçlanma yoluyla karşılanmasına karar verdi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nin ardından basın toplantısı yaptı. Costa, Ukrayna’ya AB bütçesi tarafından desteklenen bir kredi sağlanacağını belirterek, bu kaynağın ülkenin acil mali ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi. Costa, Ukrayna’nın söz konusu krediyi ancak Rusya’nın savaş tazminatı ödemesi halinde geri ödeyeceğini vurguladı.

Rusya’ya yaptırımlar sürecek

Costa, AB liderlerinin Rusya’ya yönelik yaptırımların yenilenmesi konusunda da uzlaştığını ifade ederek, Ukrayna’nın güçlü tutulmasının Moskova’yı müzakere masasına çekmenin tek yolu olduğunu dile getirdi. AB’nin Ukrayna’ya siyasi ve mali desteğinin savaş, barış ve yeniden yapılanma sürecinde devam edeceğini söyledi.

Ukrayna’ya sağlanacak krediye ilişkin ortak borçlanmanın mali yükümlülüğüne Macaristan, Slovakya ve Çekya’nın katılmamasına da değinen Costa, üye ülkeler arasında farklı görüşler bulunmasına rağmen AB’nin karar alma kapasitesini koruduğunu belirtti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise, Ukrayna’nın önümüzdeki iki yıl için acil finansman ihtiyacını karşılamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Von der Leyen, üye ülkelerin, Ukrayna’yı sermaye piyasalarından sağlanacak 90 milyar Euro tutarındaki AB borçlanmasıyla finanse etmeyi kabul ettiğini, bu süreçte Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının ise yerinde kalacağını kaydetti.

MERCOSUR anlaşması ertelendi

Von der Leyen, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasının ise üye ülkelerle yapılacak ek görüşmeler nedeniyle birkaç hafta ertelendiğini açıkladı.

AB Komisyonu, daha önce Rusya’nın yaklaşık 210 milyar Euro tutarındaki dondurulmuş varlıklarının Ukrayna’ya sağlanacak kredilere teminat olarak kullanılması seçeneği üzerinde çalışmıştı. Belçika Başbakanı Bart De Wever ise ülkesinde bulunan Rus varlıklarının teminat olarak kullanılması için risk paylaşımı ve güçlü yasal dayanaklar gerektiğini ifade etmişti.