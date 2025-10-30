AB: Nükleer deneme tartışmalarında Rusya ve ABD aynı sepete koyulmamalı

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya’nın nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli “Burevestnik” seyir füzesi denemesine tepki gösteren Hipper, ABD Başkanı Donald Trump’ın, nükleer silah testlerinin “derhal” başlatılması talimatına ilişkin olarak “ilgili yetkililerle” görüşmesi önerisinde bulundu.

Hipper, Rusya'nın, doğru yönde hareket etmediğini ve Ukrayna'ya yönelik yasa dışı savaş yürüten bir ülke olduğunu kaydetti.

"Rusya her zaman Avrupa güvenliği için tehdit"

"Bu deneme, bir kez daha Rusya'nın barış yerine retorik ve faaliyetleriyle gerginliği artırmayı tercih ettiğini gösteriyor." diyen Hipper, söz konusu denemenin Avrupa'ya tehdit teşkil edip etmediğiyle ilgili ise, "Rusya her zaman Avrupa güvenliği için tehdit." ifadelerini kullandı.

Hipper, tüm ülkelere Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na uyma çağrısında bulunduklarını ancak Rusya'dan beklentilerinin düşük olduğunu vurguladı.

"Rusya ve ABD aynı sepete koyulmamalı"

Rusya'ya yönelik tepkinin ABD için de geçerli olup olmadığına ilişkin soruya ise Hipper, "Rusya ve ABD aynı sepete koyulmamalı." açıklamasını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip olan sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesinin testlerinin tamamlandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurmuştu.