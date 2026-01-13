AB: Onurunu talep eden cesur İranlıların yanındayız

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İran’da yaşanan gelişmeler ve halkın özgürlük taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hibya Haber Ajansı’nın aktardığına göre Costa, İran’daki mevcut tabloya dikkat çekerek, ülkede artan baskı ve şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“İran rejimi kendi halkına yönelik şiddet içeren baskıyı durdurmalıdır”

İran yönetimine açık bir çağrıda bulunan Costa, “İran rejimi kendi halkına yönelik şiddet içeren baskıyı durdurmalıdır” ifadelerini kullandı. Temel hak ve özgürlüklerin evrensel değerler olduğuna işaret eden Costa, bu hakların korunmasının devletlerin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Costa açıklamasında, İran halkının insan onuruna yaraşır bir yaşam, ifade özgürlüğü ve temel haklar talep ettiğini hatırlatarak, “Temel haklarını, onurunu ve özgürlüğünü talep eden cesur İranlıların yanındayız” dedi. Avrupa Birliği’nin, İran’daki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürdüğünü kaydeden Costa, barışçıl gösterilere yönelik şiddetin son bulması gerektiğini de sözlerine ekledi.