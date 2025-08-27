AB ormanları alevler altında: Kayıp 1 milyon hektarı geçti

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak dünyanın birçok bölgesinde aşırı sıcaklık devam ediyor ve bu dönemde çoğunlukla insan kaynaklı başlayan orman yangınları büyük çaplı kayıplara yol açıyor.

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi verilerinden derlenen bilgilere göre, Avrupa'da aşırı sıcakların etkili olduğu temmuz itibarıyla orman yangınları sayısı hızla artış gösterdi ve bu dönemden itibaren büyük çaplı kayıplar görüldü.

AB ülkelerinde bu yıl çıkan yangınlarda, 26 Ağustos itibarıyla yanan alan büyüklüğü 1 milyon 25 bin 36 hektara ulaştı. Yaklaşık 10 bin 230 kilometrekare olan bu alan, neredeyse İstanbul'un iki katı büyüklüğünde yüzölçümüne karşılık geliyor.

Söz konusu ülkelerde yılın başından beri orman yangınlarında tahrip olan alan miktarı, geçen yılın aynı dönemindeki 222 bin 132 hektara göre yaklaşık 5 kat artış gösterdi.

Bu yılki kayıplar, 2006-2024 dönem ortalaması olan 277 bin 976 hektar alan kaybın da 4 katından fazlasına karşılık geldi.

En büyük kayıp İspanya ve Portekiz'de gerçekleşti

Özellikle İspanya ve Portekiz'de yangınların yoğun yaşandığı 12 Ağustos haftasında, yılın başından bu yana AB'de toplam yanan alanın yaklaşık üçte birine karşılık gelen 363 bin 874 hektar alan kaybedildi. AB ülkelerinde yıl başından itibaren 1851 orman yangını meydana geldi.

AB'de bu yıl başından itibaren orman yangınları nedeniyle en büyük kayıpların görüldüğü ülke İspanya oldu. İspanya'da bu dönemde 413 bin 992 hektar alan, orman yangınlarında kaybedildi. Bu kaybın 370 bin hektarı, İspanya'da sadece ağustos ayında çıkan yangınlarda görüldü. İspanya'da bu yıl başından itibaren 800'ün üzerinde yangın çıktı.

Portekiz'de bu yıl 300'e yakın orman yangınında ise 26 Ağustos itibarıyla kaybedilen alan büyüklüğü 270 bin 450 hektar oldu.

Romanya'da bu yıl başından itibaren 126 bin 265 hektar, İtalya'da 72 bin 227 hektar, Yunanistan'da 46 bin 873 ve Fransa'da 35 bin 671 hektar alan yandı.

Öte yandan, orman yangını kaynaklı kayıpların kalan kısmı diğer AB ülkelerinde yaşandı.

AB ülkelerinde orman yangını kaynaklı karbon emisyonları da 26 Ağustos itibarıyla rekor seviyeye çıkarak 38 milyon tonu aştı. Geçen yıl aynı dönemde bu miktar 11 milyon ton ve 2006-2024 döneminde yıllık ortalama 17 milyon ton olmuştu.