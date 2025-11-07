AB, Ruslara çok girişli Schengen vizesini kaldırıyor

  1. Ekonomim
Avrupa Birliği (AB), Rus vatandaşlarına çok girişli Schengen vizesi verilmeyeceğini duyurdu.

AB, Ukrayna’daki savaşla bağlantılı güvenlik endişelerinin arttığı gerekçesiyle Ruslara yönelik vize kurallarını sıkılaştırdı. Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Rus vatandaşlarının artık çok giriş vizesi alamayacakları ve AB’ye her seyahatlerinde yeni bir vize başvurusunda bulunmaları gerekeceği belirtildi. Amacın kamu düzenini ve güvenliğini korumak olduğu belirtildi. Bağımsız gazeteciler ve insan hakları savunucuları için istisnalar olacağı aktarıldı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Savaş başlatıp Avrupa’da serbestçe hareket etmeyi beklemek pek de haklı bir gerekçe değil. AB, Avrupa topraklarında devam eden insansız hava aracı (İHA) olayları ve sabotajlar nedeniyle Rus vatandaşlarına yönelik vize kurallarını sıkılaştırıyor. AB’ye seyahat etmek bir ayrıcalıktır, garanti değildir" ifadelerini kullandı.

