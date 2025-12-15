AB, Rusya kaynaklı hibrit tehditler nedeniyle 12 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uyguladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya kaynaklı hibrit tehditler gerekçesiyle 12 kişi ve 2 kuruluşu yaptırım listesine eklediğini açıkladı. Karara göre, söz konusu yaptırımlar, Rusya’nın AB, üye ülkeler ve ortaklarına yönelik Yabancı Bilgi Manipülasyonu ve Müdahalesi (FIMI) ile kötü niyetli siber faaliyetlerini kapsıyor.

Kremlin bağlantılı kişiler ve kurumlar yaptırım listesinde

AB Konseyi, Kremlin’in politika ve mesajlaşma aygıtıyla yakın ilişkili veya bağlı kurumlar, düşünce kuruluşları ve üniversitelerde görev yapan önde gelen dış politika analistlerini listeye aldı. Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili propaganda ve komplo teorilerini, Ukrayna ve NATO karşıtı söylemleri yayan kişiler de yaptırımlar kapsamına alındı.

Rus kuruluşları ve askeri birimler de yaptırım kapsamına alındı

AB, "Uluslararası Rusofiller Hareketi" ve Kaliningrad merkezli 142. Ayrı Elektronik Harp Taburu’nu da yaptırım kapsamına dahil etti. Söz konusu taburun kısa dalga haberleşme sistemlerini aksatmak ve elektronik harp tatbikatları yürütmekle görevli olduğu, bazı AB ülkelerinde son dönemde yaşanan GPS kesintileriyle bağlantılı olduğu belirtildi. Ayrıca, Rus Askeri İstihbarat Teşkilatı (GRU) mensupları ve "Cadet Blizzard" siber tehdit grubunun üyeleri de listede yer aldı. Bu kişiler, Ukrayna’daki devlet kurumlarına siber saldırılar düzenlemek ve AB ile NATO üyesi ülkelerde siyasi istikrarı bozmakla suçlanıyor.

Yaptırımların kapsamı ve uygulama şekli

Bugünkü kararla birlikte, Rusya’nın istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirler toplamda 59 kişi ve 17 kuruluşu kapsıyor. Yaptırım listesinde bulunanların mal varlıkları dondurulurken, AB vatandaşları ve şirketleri bu kişi veya kuruluşlara fon, mali varlık veya ekonomik kaynak sağlayamıyor. Gerçek kişiler ayrıca AB topraklarına giriş ve AB üzerinden transit geçiş haklarından mahrum bırakılıyor.