AB, Rusya'dan doğal gaz ithalatını tamamen yasaklıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan doğal gaz alımının en geç 2027 sonuna kadar tamamen durdurulmasını öngören düzenlemeyi onayladı.

Böylece boru hatları yoluyla Rusya'dan yapılan doğal gaz ithalatı aşamalı olarak durdurulacak, en geç 1 Kasım 2027'den itibaren de uzun vadeli anlaşmalar dahil olmak üzere tamamen sonlandırılacak.

Aşamalı yasak çerçevesinde AB'ye üye ülkeler Rus sıvı doğal gazı ithalatını 2026 sonuna kadar, boru hatları üzerinden taşınan doğal gaz ithalatını 30 Eylül 2027'ye kadar durdurmuş olacak.

Ancak üye ülkelerin kış için oluşturulan stoklarda sorun yaşaması halinde süre 1 Kasım 2027'ye kadar uzatılabilecek.

DW Türkçe'de yer alan habere göre AB Komisyonu'nun haziran ayında sunduğu teklif temelinde hazırlanan ve aralık ayı başında Avrupa Parlamentosu'ndan da onay alan düzenleme bugün Brüksel'de düzenlenen Bakanlar Konseyi toplantısında da onaylanarak kesinleşti.

Macaristan ve Slovakya ret oyu verdi

Rus doğal gazına halen bağımlı olduklarını belirten ve Rusya ile yakın ilişkiler içinde olan iki AB ülkesi; Macaristan ve Slovakya düzenlemeye başından beri karşı çıkmıştı.

İki ülke bugünkü oylamada da ret oyu kullanmasına rağmen oylamada nitelikli çoğunluk yeterli olduğu için düzenlemeyi veto etme imkanları olmadı. Macaristan, düzenlemeye karşı AB adalet Divanı'na başvuracağını açıkladı.

AB Komisyonu, Rusya'dan doğal gaz ithalatının tamamen durdurulmasının enerji sevkiyatında sıkıntıya yol açmayacağını, dünya piyasalarında yeterince alternatif tedarikçi bulunduğunu savunuyor.

Ancak olağanüstü durumlara karşı düzenlemeye bir madde eklendi. Buna göre bir ya da birden fazla AB ülkesinin enerji temininde ciddi sorunlar yaşaması durumunda AB Komisyonu söz konusu üye ülke ya da ülkelere Rusya'dan doğal gaz ithalat yasağını askıya alma izni verebilecek.

Şimdiye kadar Rusya'ya yönelik yaptırımları altı ayda bir uzatmak ve bunun için tüm üye ülkelerin onayını almak zorunda olan AB, yeni düzenlemeyle Rusya'dan doğal gaz ithalat yasağını hukuken de kalıcı hale getirmiş olacak.

Rusya AB'ye ihracattan hâlâ milyarlar kazanıyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, düzenlemeyle Rusya'ya enerjideki bağımlılığı ve şantaj tehdidini sona erdirmeyi, ayrıca Rusya'nın Ukrayna savaşını finansmanında önemli bir kaynak olan enerji gelirlerini sıfırlamayı hedeflediklerini belirtmişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaşta dördüncü yıl dolmak üzereyken Rusya halen Avrupa ülkelerine enerji ihracatından milyarlarca euro gelir elde ediyor.

AB istatistik kurumu Eurostat verilerine göre 2025'in ilk yarısında AB ülkeleri Rusya'dan 4,5 milyar euro değerinde sıvı doğal gaz ithal etti.

2024'te ise Rusya'dan 15,6 milyar euro değerinde doğal gaz ve işlenmiş gaz satın alındı. Savaş öncesinde Rusya, AB doğal gaz tüketiminin yüzde 40'ını temin ediyordu. Bu oran 2025'te yüzde 13'e geriledi.