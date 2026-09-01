AB Savunma Bakanları İrlanda'da bir araya geldi
İrlanda'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Wicklow'da Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin savunma bakanlarının katılımıyla gayriresmi toplantı düzenlendi.
İrlanda Savunma Bakanı Helen McEntee'nin (fotoğrafta) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, AB'nin Ukrayna'ya desteği, uzayda güvenlik ve savunma ile deniz güvenliği dahil güncel konular ele alındı.
İrlanda Savunma Bakanı Helen McEntee ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.