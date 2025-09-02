  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. AB savunmaya 380 milyar Euro'dan fazla harcayacak
Takip Et

AB savunmaya 380 milyar Euro'dan fazla harcayacak

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin bu yıl yapacağı toplam savunma harcamasının 381 milyar Euro ile rekor seviyeye çıkacağı açıklandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB savunmaya 380 milyar Euro'dan fazla harcayacak
Takip Et

Avrupa Savunma Ajansı, AB üyesi ülkelerin savunma harcamalarının ayrıntılı olarak değerlendirildiği "2024-2025 Savunma Verileri" başlıklı raporunu yayımladı.

AB’nin savunma harcamaları 2024’te yüzde 19 arttı

Raporda, 27 AB ülkesinin savunma harcamalarının toplamının 2024 yılında 2023'e kıyasla yüzde 19 artarak 343 milyar Euro'ya ulaştığı ifade edildi.

Geçen yıl yapılan toplam savunma harcamalarının AB ülkelerinin GSYH'sinin yüzde 1,9'una yükseldiğine işaret edilen raporda, bu artışın rekor düzeyde ekipman alımları ile araştırma ve geliştirmeye yapılan yatırımların artmasından kaynaklandığı belirtildi.

Raporda, savunma yatırımlarının 2024'te ilk kez 106 milyar Euro'yu aşarak toplam harcamaların yüzde 31'ini oluşturduğu, bunun verilerin toplanmaya başlandığı süreçte tespit edilen en yüksek oran olduğu bilgisi verildi.

Artış eğiliminin 2025 yılında da devam ettiği belirtilen raporda, bu yıl savunma yatırım harcamalarının 130 milyar Euro'ya yaklaşmasının öngörüldüğü ifade edildi.

"AB’nin savunma harcamaları rekor kıracak"

AB ülkelerinin savunma harcamalarının toplamının bu yıl 381 milyar Euro ile rekor düzeye ulaşacağı ve GSYH'nin yüzde 2,1'ini bulacağı bildirildi.

Raporda, üye ülkelerin değişen güvenlik ortamına yanıt olarak askeri kapasitelerini geliştirmeye odaklandıkları, savunma ve caydırıcılık için gerekli askeri kapasiteye sahip AB üye devletlerinin, silahlı kuvvetlerini güçlendirmek üzere harcanmalarını artırdıkları kaydedildi.

Sudan’ı vuran ölümcül heyelan: Yüzlerce kişi yaşamını yitirdiSudan’ı vuran ölümcül heyelan: Yüzlerce kişi yaşamını yitirdiDünya
Gazze'de ağustos ayında 185 kişi açlıktan yaşamını yitirdiGazze'de ağustos ayında 185 kişi açlıktan yaşamını yitirdiDünya

 

 

Dünya
Trump mahkemenin iptal kararı hakkında acil toplantı yapacak: Gümrük vergileri kalkarsa felaket olur
'Gümrük vergileri kalkarsa felaket olur'
ABD, TSMC'nin Çin'e çip ekipmanı sevkiyatındaki muafiyetini iptal etti
ABD, TSMC'nin Çin'e çip ekipmanı sevkiyatındaki muafiyetini iptal etti
ABD'den İran petrolüne yönelik yeni yaptırım: Gerekçe Irak menşeli sevkiyat
ABD'den İran petrolüne yönelik yeni yaptırım
Çin hükümeti duyurdu: Rus turistlere vize muafiyeti getirilecek
Çin hükümeti duyurdu: Rus turistlere vize muafiyeti getirilecek
Afganistan'da 5,2 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi
Afganistan'da 5,2 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi
İspanya’da yangın protestoları: Aktivistler Sagrada Familia'ya boya fırlattı
İspanya’da yangın protestoları: Aktivistler Sagrada Familia'ya boya fırlattı