AB, sıfır karbon emisyonuna 250 milyar Euro ayıracak

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Yeşil Mutabakat Sanayi Planına ilişkin Brüksel’de yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin, sera gazı emisyonlarını azaltmalarını teşvik etmek için şirketlere RepowerEU fonundan yaklaşık 250 milyar Euro aktarılacağını söyledi.

Von Der Layen yaptığı açıklamada, Avrupa'nın Rusya'ya ait fosil yakıtlara olan bağımlılığına da değinerek, "Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığımızdan tamamen kurtulduk ve bunu beklediğimizden çok daha hızlı başardık" dedi.