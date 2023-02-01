AB, sıfır karbon emisyonuna 250 milyar Euro ayıracak
Net sıfır karbon emisyonu hedeflerine ulaşılması amacıyla şirketleri teşvik edeceklerini söyleyen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, şirketlere RepowerEU fonundan yaklaşık 250 milyar Euro aktarılacağını belirtti.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Yeşil Mutabakat Sanayi Planına ilişkin Brüksel’de yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin, sera gazı emisyonlarını azaltmalarını teşvik etmek için şirketlere RepowerEU fonundan yaklaşık 250 milyar Euro aktarılacağını söyledi.
Von Der Layen yaptığı açıklamada, Avrupa'nın Rusya'ya ait fosil yakıtlara olan bağımlılığına da değinerek, "Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığımızdan tamamen kurtulduk ve bunu beklediğimizden çok daha hızlı başardık" dedi.