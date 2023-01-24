AB, sığınmacıların geri dönüşlerini hızlandıracak

Avrupa Birliği (AB) sığınma başvurusu reddedilenlerin ülkelerine geri gönderilmelerini sağlayacak strateji hazırlıyor.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB Geri Dönüşler Koordinatörü Mari Juritsch ile yaptığı ortak basın toplantısında, geçen sene AB'ye 330 bin kişinin yasa dışı girdiğinin belirlendiğini vurgulayarak, "2022'de AB'de 924 bin sığınma başvurusu kaydedildi. Bu, AB'ye yasa dışı girişlerin 3 katına denk geliyor." diye konuştu.

Komisyonun bugün geri dönüşlerin etkili şekilde sağlanması için bir strateji sunduğunu belirten Johansson, bu belgenin 26-27 Ocak'ta AB dönem başkanı İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılacak gayriresmi içişleri bakanları toplantısında ele alınacağını söyledi.

Johansson, şöyle konuştu: "AB'de kalmaya uygun olmayanların menşe ülkelerine iade edilmeleri gerekiyor. İltica sistemini korumanın yolu budur. Uluslararası korumaya ihtiyacı olanlar memnuniyetle karşılanmalı ve uluslararası korumaya ihtiyacı olmayanlar da menşe ülkesine geri dönmelidir. AB üye ülkelerinde her yıl yaklaşık 300 bin iade kararı alınıyor. Ancak her yıl yalnızca 70 bin civarında iade kararı veriliyor."

Juritsch de "Açıkçası mesele şu ki geri dönüşler henüz ortak bir çalışma alanı ve ortak bir sorumluluk olarak algılanmıyor." dedi.

AB Geri Dönüşler Koordinatörü, "Özellikle büyük siyasi engellerin veya temel hak sorunlarının olmadığı üçüncü ülkelerde, genel geri dönüş sayısı artmalı ve bunlar gerçekleşmelidir." ifadelerini kullandı.

Detayları henüz paylaşılmayan strateji, mevcut iade ihtiyaçlarına cevap verecek önlemler, hızlandırılmış iade prosedürleri ve bu prosedürlerin yönetiminin dijitalleştirilmesini içeriyor.