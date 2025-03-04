AB silahlanma planı hazırlıyor! 800 milyar dolar masada

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında AB'nin yeni savunma paketini ve yeniden silahlanma planını tanıttı.

"Çok kritik ve tehlikeli zamanlardan geçtiklerinin" altını çizen von der Leyen, "hazırlıklı olmazlarsa yıkıcı sonuçlarla karşılaşılabileceğini" ifade etti.

Von der Leyen, "Avrupa'nın güvenliğinin gerçekten tehdit altında olduğunu" ve "Avrupa'nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini" vurguladı.

Avrupa savunma harcamalarını artırmaya hazır

Avrupa'nın kararlı biçimde ve hızla harekete geçmesinin önemine işaret eden von der Leyen, "Yeniden silahlanma çağında olduğumuz açık. Avrupa savunma harcamalarını büyük ölçüde artırmaya hazır" dedi.

"Avrupa'nın, kısa vadede acil ihtiyaçları gözetmesi, Ukrayna'ya desteği sürdürmesi ve uzun vadede güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk alması" gerektiğine dikkati çeken von der Leyen, bu nedenle perşembe günü yapılacak AB Zirvesi öncesi liderlere bir mektup gönderdiğini anlattı.

Von der Leyen, mektubunda liderlere Avrupa'yı yeniden silahlandırma planını özetlediğine işaret ederek, "Avrupa'yı yeniden silahlandırma planı, üye ülkelerin savunma harcamalarını hem acilen hem de uzun vadede hızla ve önemli ölçüde artırmalarına yardımcı olmak için elimizdeki bütün mali araçları nasıl kullanacağımıza odaklanan bir dizi öneri içeriyor" diye konuştu.

650 milyar Euro bütçe olanağı yaratılabilir'

AB Komisyonu Başkanı'na göre planın ilk aşaması ulusal düzeyde savunma için kamu fonlarının kullanımını serbestleştirmek.

AB'nin mali kurallarındaki cayma maddesinin etkinleştirilmesini teklif edeceklerine dikkat çeken von der Leyen, bu şekilde üye ülkelerin savunma harcamalarındaki artışın mali kuralları ihlal sayılmayacağını belirtti.

Von der Leyen, "AB üyesi ülkeler savunma harcamalarını ortalama olarak GSYH'larının yüzde 1,5'i oranında artırırsa, bu dört yıllık bir süre içinde yaklaşık 650 milyar euroluk bir bütçe olanağı yaratabilir" diye konuştu.

"Özel sermayeyi harekete geçirmeyi hedefliyoruz"

İkinci aşamanın üye ülkelere savunma yatırımı için 150 milyar euro kredi sağlayacak yeni bir araç sunmak olacağını söyleyen von der Leyen, bu bütçenin ortak savunma harcamasıyla ilgili olacağını belirtti. Bu şekilde hava ve füze savunması, topçu sistemleri, füze, mühimmat, dron ve dronsavar sistemler gibi çeşitli yapıların Avrupa genelinde artırılmasınını amaçladıklarını belirtti.

Von der Leyen, bunun üye ülkelerin taleplerini bir araya getirmelerine ve birlikte satın almalarına ve Ukrayna'ya acil askeri ekipman sağlamalarına yardımcı olacağını söyledi.

Savunmaya katkı için AB içinde tasarruf ve yatırım birliği çalışmalarını hızlandırmayı ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB) aracılığıyla daha fazla özel sermayeyi harekete geçirmeyi de hedefleyeceklerini ifade eden von der Leyen, "Avrupa sorumluluklarını üstlenmeye hazır. Avrupa'nın yeniden silahlanması planı yaklaşık 800 milyar euroluk savunma harcamasını harekete geçirebilir" dedi.

Bu arada Brüksel'de 6 Mart'ta Ukrayna ve savunma konulu olağanüstü AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.