AB: Sudan bin gündür kan kaybediyor

Avrupa Birliği (AB) Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetimi Komiseri Hadja Lahbib, Sudan'da devam eden iç savaşın yarattığı insani sonuçlara ilişkin açıklama yaptı.

"Çağımızın en büyük insani krizi"

Bölgedeki duruma ilişkin konuşan Lahbib, "Sudan bin gündür kan kaybediyor. Bu çatışma, çağımızın en büyük insani krizine yol açıyor" dedi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, AB'nin kriz için ayırdığı bütçeyi paylaşan Lahbib, "2025 yılında, Avrupa Birliği Sudan krizine müdahale etmek için 273 milyon Euro tahsis etti” ifadelerini kullandı.

Lahbib, açıklamasını "İnsani yardımlarımıza devam edeceğiz, ancak Sudan halkı barışa dayalı bir geleceği hak ediyor” sözleriyle tamamladı.