  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. AB, Suriyeli 3 bakanı yaptırım listesine aldı
Takip Et

AB, Suriyeli 3 bakanı yaptırım listesine aldı

Avrupa Birliği (AB), Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin 3 bakanına yönelik yaptırım kararı aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB, Suriyeli 3 bakanı yaptırım listesine aldı
Takip Et

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'de "devam eden baskı ve insan hakları ihlalleri" nedeniyle 3 bakan yaptırım listesine dahil edildi.

Listeye eklenen 3 kişi, İç Ticaret ve Tüketicinin Korunması Bakanı Luay İmad Ed-Din El-Muncid, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Firas Hasan Kaddur ve Devlet Bakanı Ahmed Muhammed Postacı.

3 bakana yönelik yaptırım kararının, "Suriye rejiminin sivil halka karşı sürdürdüğü şiddetli baskıdaki sorumlulukları" nedeniyle alındığı bildirildi.

Yaptırımlar, varlıkların dondurulmasını, AB vatandaşları ve şirketlerinin listedekilere fon sağlamasının yasaklanmasını, kişilere seyahat yasağı getirilmesini içeriyor.

318 kişiye yaptırım uygulanıyor

Suriye'ye yönelik yaptırımlar kapsamında kısıtlayıcı tedbir uygulanan kişi sayısı bu 3 bakanın da eklenmesiyle 318 oldu. Yaptırım listesinde ayrıca 86 kuruluş yer alıyor.

Rusya bir İngiliz diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdiRusya bir İngiliz diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdiDünya

 

Mısır'da batan turist teknesinde 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldıMısır'da batan turist teknesinde 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldıDünya

 

Dünya
Rusya bir İngiliz diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi
Rusya bir İngiliz diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi
Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem!
Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem!
Rusya bir İngiliz diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi
Rusya bir İngiliz diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi
Mısır'da batan turist teknesinde 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Mısır'da batan turist teknesinde 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Dünyanın en yaşlı erkeği Tinniswood hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı erkeği Tinniswood hayatını kaybetti
Nijerya sıtma salgını nedeniyle her yıl 1 milyar dolar kaybediyor
Nijerya sıtma salgını nedeniyle her yıl 1 milyar dolar kaybediyor