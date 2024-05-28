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AB, Suriye'ye yaptırımları 1 yıl daha uzattı

Avrupa Birliği, Suriye yönetimine yönelik devam eden yaptırımların 1 yıl daha uzatılmasına karar verdi.

Haber Merkezi
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AB, Suriye'ye yaptırımları 1 yıl daha uzattı
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Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'de sivil halka baskı gerekçesiyle 2011'de başlayan kısıtlayıcı tedbirler, 1 Haziran 2025'e kadar devam edecek.

AB, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlarla ilgili listede bulunan ancak hayatını kaybeden 5 kişi ile bir kişiyi daha listeden çıkardı. Böylece tedbir uygulanan kişi sayısı 316 oldu. Listede ayrıca 86 kuruluş bulunuyor.

AB'nin Suriye yaptırımları, Beşar Esad yönetiminin halka yönelik şiddet içeren baskısı gerekçesiyle 2011'de yürürlüğe girmişti. AB, yaptırımlarla yönetime yakın iş insanlarını ve şirketleri de hedef almıştı.

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Bunun dışında petrol ithalatı, belli yatırımların kısıtlanması, Suriye Merkez Bankasının AB'deki varlıklarının dondurulması, ülke içindeki baskıda ve iletişimin takibinde kullanılacak ekipman ve teknolojilerin ihracatının kısıtlanması da tedbirler kapsamında bulunuyor. (AA)

 