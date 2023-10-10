AB toplantısına İsrail ve Filistinli bakanlar da çağrıldı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı açıklamada, AB dışişleri bakanlarının, İsrail-Filistin konusunda yapacağı gayriresmi nitelikli acil toplantıya, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'yi de davet ettiğini aktardı.

Yüksek Temsilci, bakanların katılımlarını teyit edip etmediklerine dair bilgi vermedi.

Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantının, Brüksel saatiyle 16.00'da başlaması planlanıyor.

AB ve üye ülkeler, Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı saldırılara tepki gösterirken, İsrail'e destek mesajları yayımlamıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu. Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 18 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.