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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski’den TUSAŞ açıklaması: Şok ve üzüntü duyuyoruz

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski TUSAŞ saldırısına yönelik açıklama yaptı. Ossowski açıklamasında, "TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısı karşısında derin bir şok ve üzüntü duyuyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski’den TUSAŞ açıklaması: Şok ve üzüntü duyuyoruz
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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı karşısında derin bir şok ve üzüntü duyuyoruz" dedi.

"Terörizmin toplumlarımızda yeri yoktur"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Ankara Kahramankazan TUSAŞ'a yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ossowsk, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı karşısında derin bir şok ve üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, tüm Türkiye'ye ve halkına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Avrupa Birliği, terörün her türlüsüne karşı yürütülen mücadelede Türkiye'nin yanındadır. Bu iğrenç şiddet eylemini ve bu tür eylemleri destekleyen ya da mümkün kılanları kesin bir dille kınıyoruz. Terörizmin toplumlarımızda yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

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