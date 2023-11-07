AB, uçak bilet fiyatlarının artışına yönelik inceleme başlattı

AB Komisyonu, hava yolu şirketlerinin yaz boyunca fiyatları yüzde 30'a varan oranlarda artırarak yüksek kârlar elde etmesinin ardından Avrupa genelinde uçak biletlerinde yaşanan son artışları incelemeye aldı.

AB'nin ulaştırmadan sorumlu Komisyon üyesi Adina Valean, Financial Times'a yaptığı açıklamada AB yetkililerinin "ayrıntıları incelediklerini, piyasada tam olarak neler olup bittiğini ve nedenlerini" araştırdıklarını söyledi.

AB Komisyonunun uçak biletlerini düzenleme yetkisi bulunmuyor ancak Valean'ın müdahalesi, seyahat patlaması ve tedarik zinciri sorunlarının tetiklediği son fiyat artışları nedeniyle hava yolu şirketleri üzerindeki baskıyı arttırıyor. Valean, hava yolu şirketlerinden ücretlerdeki artış ve blok içinde bağlantının önündeki potansiyel engeller konusunda açıklama beklediğini ifade etti.

Ekim ayında açıklanan AB verilerine göre Avrupa genelinde ortalama uçak bileti ücretleri, 2023 yazında 2019'a kıyasla yüzde 20-30 arasında daha yüksekti.

"Artışlar uzun vadeli mi inceliyoruz"

Valean, "işleyen" havacılık piyasasına müdahale etmeyi planlamadığını ancak komisyonun, yüksek fiyatlara yol açan sektör dinamikleri hakkında daha fazla ayrıntıya ihtiyacı olduğunu vurguladı ve özellikle de ücret artışlarının, uzun vadeli bir eğilim olup olmadığı konusunda "Hâlâ araştırıyoruz çünkü tam ve ayrıntılı bir açıklamamız yok." dedi.

Valean, "Bir düzenleyici olarak fiyatların mikro yönetimine giremeyiz veya bunu dayatamayız, bunun yapılabilir veya arzu edilir olduğunu düşünmüyorum." dedi. "Öte yandan bir düzenleyici olarak endişelendiğim şey, bir fiyatın bağlantı için bir engel haline gelebileceği konusudur. Sektörle sürekli bir görüşme halindeyiz. Bu gelişmenin sebebinin ne olduğunu anlamak için" diye konuştu.