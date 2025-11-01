AB, Ukrayna için çıkmazda: Dondurulan Rus varlıkları krizi derinleştiriyor!

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna için mali ve askerî desteği içeren yardımların geleceğine yönelik kritik bir dönemece girdi. Geçtiğimiz günlerde sonuçsuz kalan zirve sonrası ardından liderler, Avrupa Komisyonu’na Kiev’in 2025 ve 2027 yıllarındaki finansman ihtiyacını karşılayabilecek alternatifleri değerlendirme talimatı verdi.

Ukrayna’nın lideri Volodimir Zelenskiy, ülkesinin yeni yılın başından itibaren finansmana ihtiyaç duyacağını açıkça dile getirdi.

Tazminat kredisi planı çıkmazda

AB’nin öncelikli gündemi, dondurulan Rus varlıklarının kullanımıyla oluşturulacak 140 milyar Euroluk tazminat kredisi planıydı. Ancak planın mimarı Belçika, Moskova’dan gelebilecek olası misilleme riskini gerekçe göstererek, uygulamayı askıya aldı.

Brüksel, “tek başına hedef haline gelme” endişesi barındırıyor. Bu durum, kredinin devreye girmesi için üye ülkelerden tam dayanışma ve hukuki güvence talebini gündeme getirdi.

Avrupa Komisyonu’nun yaklaşımı değişmezken, komisyon başkanı Ursula von der Leyen, planın “karmaşık ama yasal olarak sağlam” olduğunu belirtti. Leyen, Rusya’nın neden olduğu zararların bu şekilde karşılanabileceğini savunuyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de Leyen ile aynı şekilde, “Bu ileriye dönük tek yol. Rusya’nın verdiği zararları ödemesi gerekiyor” dedi.

Yeni seçenekler masada

Belçika’nın çekilme sinyaliyle Komisyon yeni finansman modelleri aramaya yöneldi. Seçenekler arasında AB’nin kendi adına piyasalardan borçlanarak kredi veya hibe sağlama seçeneği öne çıkıyor. Ancak savaşın yükü altındaki Ukrayna’ya yeni bir borç verilmesi, siyasi açıdan riskli görülüyor.

Bazı senaryolarda, üye ülkelerin kendi aralarında oluşturacağı ikili yardım anlaşmaları da gündeme geliyor. Bu yöntem, savaşın başından bu yana kimi Avrupa ülkelerinin kullandığı bir model olsa da birlik içinde dengesizlik ve koordinasyon zorlukları yaratabileceği belirtiliyor.

Zaman baskısı artıyor

Aralık ayında yapılacak zirve, AB için karar aşaması olurken, anlaşma sağlanamazsa, Ukrayna’nın en acil ihtiyaçlarını karşılamak için geçici, altı aylık bir köprü kredisi gündeme gelebilir. Ancak bu, geçici bir çözüm olacak.

Yetkililere göre, Ukrayna’ya destekte Avrupa Komisyonu’nun asıl sınavı, siyasi birlik ve mali dayanışmada geleceğe yönelik sinyallerin izlenmesi olacak.