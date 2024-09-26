AB ülkeleri anlaştı: Kurtlar hedefte!

Avrupa Birliği (AB), kurtların rutin olarak itlaf edilmesini ya da avlanmasını yasallaştırma yolunda bir adım daha attı. AB hükümetleri Çarşamba günü hayvan hakları savunucularının ve yeşil grupların sert tepkisine yol açan bir hamleyle yaban hayatının korunmasına ilişkin uluslararası bir sözleşmede değişiklik yapılması teklifini kabul etti.

AB diplomatları kapalı kapılar ardında, Avrupa Komisyonu tarafından geçtiğimiz aralık ayında sunulan ve kurtların 1979 tarihli Avrupa Yaban Hayatı ve Doğal Yaşam Alanlarının Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi kapsamındaki statüsünün düşürülmesini öngören bir önergeyi oylamaya sunma konusunda anlaştı.

Dengenin AB yürütme organının pozisyonu lehine değişmesinde, AB Konseyi'nde kullanılan ağırlıklı oylama sisteminde en güçlü ses olan Almanya'nın büyük payı olduğu görülüyor.

Bakanlar perşembe günü teklifle ilgili resmi bir oylama yapacak. Diplomatik kaynaklara göre, sadece İrlanda ve İspanya teklife karşı oy kullanmayı planlarken, birkaç küçük üye ülke de çekimser kalmayı planlıyor.

Teklife göre kurdun statüsü, Bern Sözleşmesi kapsamında "sıkı koruma" statüsünden "koruma" statüsüne indirilecek ve bu da AB'nin Habitat Direktifini değiştirerek mevcut kurallara göre ancak özel durumlarda özel izinle öldürülebilen bu türün korunmasını kolaylaştıracak.

Yeşil gruplar, hükümetlerin kararını kınama konusunda görüş birliği içinde.

BirdLife Europe'da doğa restorasyon uzmanı olarak görev yapan Sophie Ruysschaert, "Popülist korkutma kampanyalarına boyun eğerek ve gerçekleri ve pragmatik çözümleri bir kenara bırakarak, hem AB hem de Alman hükümeti Avrupa demokrasisini ve uyumunu daha da zayıflatıyor," dedi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature - WWF) Avrupa Politika Ofisi'nde kıdemli biyolojik çeşitlilik politika sorumlusu olan Sabien Leemans'a göre, dünya liderlerinin BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP16) için Kolombiya'da bir araya gelmesine bir aydan az bir süre kala bu hareket "Avrupa'dan felaket ve utanç verici bir sinyal" gönderiyor.

Leemans, "Kurtla birlikte yaşayamazken, diğer bölgelerden biyolojik çeşitliliklerini korumalarını ve kaplan, aslan ya da fil gibi türlerle birlikte yaşamalarını nasıl isteyebiliriz?" diye sordu.

Öte yandan, merkez sağ Avrupa Halk Partisi (EPP), Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) en büyük grubun "yıllarca süren ısrarlı baskısı" sonucunda alınan hükümetler arası anlaşma kararı dolayısıyla kendisini kutladı.

EPP'nin tarım politikalarından sorumlu üyesi Herbert Dorfmann, "Bu karar, Avrupa genelinde hayvancılık, turizm ve kırsal topluluklar için giderek büyüyen bir tehdit oluşturan kurt popülasyonlarındaki keskin artışla mücadelede büyük bir atılım," dedi.

Parlamento çevre komitesindeki EPP delegasyonuna başkanlık eden Peter Liese de Dorfmann'ın yorumlarını yinelerken, "insanların Avrupa'daki kurt nüfusunun artmasından endişe duyduğunu" belirtti.

Avrupa Komisyonu geçici anlaşmayı memnuniyetle karşılarken, AB üye ülkelerinin "statü değişikliğinden sonra bile türler için elverişli koruma statüsünü sürdürmekle" yükümlü olacağını vurguladı.

Bir sözcü gazetecilere yaptığı açıklamada, "AB yasalarında herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda, bahsettiğimiz şeyin sadece kurtlar olduğu konusunda da çok net olduk," dedi.

Brüksel'deki en güçlü geleneksel tarım lobi grubu olan Copa-Cogeca da hükümetlerden gelen sinyali memnuniyetle karşıladı. Gruptan yapılan açıklamada, "Saldırıların sonuçlarıyla uğraşmak zorunda kalmayanların baskılarına rağmen Avrupa Birliği kurumlarının çiftçilerin ve kırsal kesimde yaşayanların ihtiyaçlarına kulak verdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz," denildi.

Yarın bakanlar tarafından onaylanmasının ardından AB önerisi, aralık ayı başında yapılması planlanan Bern Sözleşmesi Daimi Komitesi toplantısında masaya yatırılacak.