AB ülkeleri dondurduğu Rus varlıklarını Ukrayna'ya kredi olarak vermeye hazırlanıyor

G7, Ukrayna için 45 milyar Euro (50 milyar dolar) kredi sağlama sözü verdi. Ancak bu girişim için Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üyesi arasında bir anlaşma sağlanması gerekiyor. 3 seçenekli senaryoda dondurulan Rus varlıklar var.

Avrupa Komisyonu, Rusya’ya karşı savaşta Ukrayna ordusunu ve ekonomisini desteklemek üzere 50 milyar dolar (45 milyar Euro) kredi sağlamasını öngören planının hayata geçirilmesi için üye ülkelere üç seçenek sundu.

Rusya'nın dondurulan varlıkları

Haziran ayında yapılan G7 zirvesinde geçici onay alan plan, Rusya Merkez Bankası'nın dondurulmuş varlıklarını teminat olarak kullanmayı içeriyor. Bu varlıkların büyük bir kısmı (210 milyar Euro) 27 ülkeden oluşan blokta tutuluyor.

Müttefiklerin paraya el koymadığı, ancak elde ettikleri faizleri, kredinin kademeli olarak geri ödenmesini sağlamak için kullanmayı planladığı ortaya çıktı.

Daha önce benzeri görülmemiş bu plan, varlıkların geri ödemeler öncesi çözülmesi ve müttefiklerin temerrütten sorumlu tutulması ihtimaline dair birçok mali risk taşıyor.

AB yasalarına göre, yaptırımların her altı ayda bir oybirliğiyle uzatılması gerekiyor. Ancak bu, tek bir ülkenin yenilemeyi engelleyip, G7 planına karşı çıkması riskini de taşıyor. Özellikle Macaristan, Ukrayna'yı destekleyen kararlara sık sık karşı koyarken, mevcutta da Brüksel'in 6,5 milyar Euroluk Ukrayna’ya askeri yardımını engelliyor.

Masada 3 senaryo var

Euronews'e konuşan bazı diplomatlar, Komisyon'un bu senaryodan kaçınmak ve uzun vadeli öngörülebilirliği garanti altına almak için büyükelçiler toplantısında üç farklı seçenek önerdiğini belirtti.

Birinci seçenek, varlıkların beş yıl süreyle dondurulması ancak her yıl gözden geçirilmesi ve bu durumda da mal varlıklarının dondurulması için nitelikli çoğunluk gerekecek.

İkinci seçenek, Rus varlıklarına yönelik yaptırımların 36 ayda bir, Rusya'ya yönelik diğer yaptırımların ise 6 ayda bir yenilenmesi oldu.

Üçüncü seçenek de Rusya'ya yönelik tüm yaptırımların 36 ayda bir yenilenmesi şeklinde oldu.

Bir diplomat, üye devletlerin halen ayrıntıları görmeyi beklediğini ancak ikinci seçeneğin en olası plan olduğunu ifade etti.