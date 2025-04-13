AB ülkelerinden düzensiz göç çağrısı: Geri dönüşler için finansman sağlanmalı

Akdeniz kıyısı olan 5 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin içişleri bakanları, düzensiz göçle mücadeledeki çabaların arttırılmasına yönelik çağrıda bulundu.

İtalya'nın Napoli kentinin ev sahipliği yaptığı MED-5 toplantısına, İspanya, Malta, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden ilgili bakanlar ile Avrupa İçişleri ve Göç Komiseri Magnus Brunner ve AB sınır koruma ajansı Frontex İcra Direktörü Hans Leijtens katıldı.

MED-5 ülkelerinin toplantısının ardından ortak sonuç bildirgesi kabul edildi.

"Geri gönderme sürecinin verimliliği artırılsın"

Bildirgede, AB Komisyonu'nun geri gönderme sürecinin verimliliğini arttırmaya yönelik girişimlerinin memnuniyetle karşılandığı, AB Göç ve İltica Paktı'nın öneminin teyit edildiği belirtildi.

Ayrıca, düzensiz göç ve bunu teşvik eden insan kaçakçılarına karşın uygun yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi ve çabaların arttırılması çağrısında bulunuldu.

"Gönüllü dönüşlere yeterli düzeyde finansman sağlanmalı"

İtalyan ANSA ajansının toplantıya ilişkin haberinde de MED-5 ülkeleri bakanlarının, gönüllü geri dönüşler ve bu kapsamda geri dönenlerin yeniden entegrasyonunu desteklemek için AB Komisyonu'ndan yeterli düzeyden finansman sağlanmasının önemini vurguladığı kaydedildi.

Bakanların, "bölgede stratejik bir rol oynayan ve istikrarları AB'nin çıkarları açısından temel önem taşıyan Afrika, Asya ve Ortadoğu'daki başlıca menşe ve geçiş ülkeleriyle yeni ortaklıklar kurulması" konusunda mutabık oldukları ifade edildi.

İnsan kaçakçılarıyla mücadeleye öncelik

Toplantının ardından bir açıklama yapan ev sahibi İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, insan kaçakçılarıyla mücadelenin her zaman öncelikli olduğunu belirterek, "Hepimiz Frontex'in güçlendirilmesi gerektiğini kabul ettik." dedi.

Bu arada İtalyan bakan Piantedosi, MED 5 toplantısından önce 11 Nisan'da da Napoli'de Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, Cezayir İçişleri Bakanı İbrahim Murad, Tunus İçişleri Bakanı Halid en-Nuri ile düzensiz göç ve gönüllü geri dönüşlere yardımcı olunmasına yönelik çalışmaları görüşmek üzere bir toplantı yapmıştı.