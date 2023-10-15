AB ülkelerinden Orta Doğu'ya ilişkin ortak açıklama

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, AB ülkelerinin liderlerinin Orta Doğu'daki durumla ilgili ortak bir açıklamaya imza attığı bildirildi.

AB'nin İsrail'e yönelik "terör saldırılarını" kınadığı belirtilen açıklamada, "Bu tür şiddetli ve ayrım gözetmeyen saldırılar karşısında İsrail'in insani hukuk ve uluslararası hukuka uygun olarak kendisini savunma hakkını güçlü şekilde vurguluyoruz. Uluslararası insani hukuk uyarınca tüm sivillerin her zaman korunmasını sağlamanın önemini yineliyoruz." denildi.

Açıklamada AB'nin Hamas'ı, "tüm esirleri hiçbir ön koşul olmaksızın derhal serbest bırakmaya" çağırdığı kaydedilerek, "Acil insani yardım sağlanmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz. Ortaklarımızla koordineli olarak Gazze'de en çok ihtiyaç sahibi sivillere destek vermeye devam etmeye, bu yardımların terör örgütleri tarafından suistimal edilmemesini sağlamaya hazırız." ifadeleri kullanıldı.

"Bölgesel gerilimin önlenmesi çok önemli." denilen açıklamada, Orta Doğu barış sürecinde yeniden canlanan çabalar yoluyla iki devletli çözüme dayalı kalıcı ve sürdürülebilir barış ihtiyacı vurgulandı.

Açıklamada "Meşru Filistinli yetkililerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası ortaklarla geniş şekilde iletişim kurma ihtiyacının" altı çizildi.

AB liderleri, 17 Ekim'de olağanüstü toplantıda İsrail-Filistin çatışması gündemiyle videokonferans yöntemiyle bir araya gelecek.