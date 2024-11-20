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AB ülkelerinden savaşa hazırlık çağrısı: 'Savaşta sağ kalma' kitapçıkları dağıtılıyor

Başta Almanya ve İskandinav ülkeleri olmak üzere AB ülkeleri vatandaşlarına savaş için hazırlık yapmaları çağrıları yapmaya başladı.

Haber Merkezi
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AB ülkelerinden savaşa hazırlık çağrısı: 'Savaşta sağ kalma' kitapçıkları dağıtılıyor
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Başta Almanya ve İskandinav ülkeleri olmak üzere AB ülkeleri, vatandaşlarını savaş hazırlıkları konusunda bilgilendiriyor. Almanya’da ordu altyapı ve şirketlere yönelik eğitim programları düzenlerken, Norveç, İsveç ve Finlandiya vatandaşlarına savaş ve kriz durumunda neler yapılması ve bu duruma nasıl hazırlanmasına yönelik kitapçıklar dağıtmaya başladı.

Almanya Ordusu hazırlıklarını hızlandırdı

Almanya, olası bir savaşın etkilerine karşı hazırlıklarına başladı. Frankfurter Allgemeine Zeitung’un (FAZ) haberine göre, Alman Ordusu (Bundeswehr), altyapı ve şirketlere yönelik eğitim programları düzenliyor. Hükûmet tarafından onaylanan bin sayfalık gizli strateji belgesinde, savunulması gereken kritik altyapılar ve Rusya’dan gelebilecek tehditlere karşı acil durum planları yer alıyor.

Hamburg Ticaret Odası'ndaki bir etkinlikte, Yarbay Jörn Plischke şirketlere kriz anında öz yeterlilik için somut öneriler sundu. Plischke, kamyon şoförlerinin eğitimi ve enerji bağımsızlığı için jeneratör kullanımı gibi konuların önemine vurgu yaptı. Almanya’nın sivil ve askeri savunma gücünün dayanıklı bir ekonomiyle mümkün olduğunu belirten yetkililer, farkındalık çağrısında bulundu.

Ancak Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü’nün eylül ayında yayınladığı bir raporda, Alman ordusunun mevcut silahlanma hızının yetersiz olduğuna dikkat çekti. Bunun yanı sıra bu ayın başında 2025’te gönüllü askerlik uygulamasına geçileceği duyuruldu. Güvenlik endişeleri nedeniyle başlatılacak yeni uygulama için 18 yaşındaki genç erkeklere başvuru daveti gönderileceği belirtildi.

İskandinav ülkeleri savaş ve kriz hazırlığı için kitapçık dağıtıyor

İsveç, Norveç ve Finlandiya’da vatandaşlara savaş ve kriz durumlarına hazırlık için rehber kitapçıklar dağıtılıyor. İsveç'te "Kriz ya da Savaş Olursa" adlı kitapçık, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası güncellendi ve dağıtılmaya başlandı. Finlandiya, "Olaylara ve Krizlere Hazırlık" rehberini internetten yayınlarken, Norveç  2,2 milyon broşür dağıttı.

Kitapçıklarda uzun ömürlü gıdalar, ilaçlar, yedek güç kaynakları ve kriz anında gerekli diğer temel malzemeler öneriliyor. Ayrıca vatandaşların, kriz durumlarında çeşitli senaryolarda ne yapılması gerektiğine dair talimatlar var.  

Finlilere, kış aylarında sıcaklığın -20 derecelere indiği dönemlerde günlerce nasıl elektriksiz kalabilecekleri anlatılırken, iyot tabletleri, pişirmesi kolay yiyecekler, evcil hayvanlar için yiyecekler ve yedek güç kaynakları bulundurmaları tavsiye ediliyor. İsveç'teki listede ise, Patates, lahana, havuç gibi temel besinler yanı sıra, konserve soslar ve çorbalar kriz hazırlığı için öneriliyor.

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