AB ve ABD gümrükte anlaştı, iş dünyası tepki gösterdi: Fırtınayla kurtulduğumuza seviniyoruz

Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında ticaret belirsizliklerini ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu. ABD Başkanı Donald Trump ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İskoçya'da gerçekleştirdikleri görüşmede açıklanan anlaşma, Birlik ülkelerinden ithal edilecek ürünlere yüzde 15 gümrük vergisi uygulanmasını öngörüyor.

Trump, bir uzlaşı sağlanamazsa AB ürünlerine 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 30 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunuyordu. Halihazırda AB üretimi otomobiller yüzde 25, çelik ve alüminyum yüzde 50, kalan ürünler ise yüzde 10 gümrük vergisine tabi.

Yürürlüğe girmesi için Birlik üyesi 27 ülkenin onayı gereken anlaşma; uçak, bazı kimyasal maddeler ve tarım ürünleri için gümrük muafiyetleri de öngörüyor.

Trump, Brüksel ile sağladıkları uzlaşmayı "şimdiye kadarki en büyük anlaşma" olarak nitelendirdi, AB'nin ABD'den "750 milyar dolarlık enerji" satın almayı ve ek olarak 600 milyar dolarlık yatırım yapmayı kabul ettiğini de duyurdu.

"Bu iyi bir anlaşma" diyen von der Leyen ise bunun, Atlantik ilişkilerinde "istikrarı sağlayacağını ve öngörülebilirlik getireceğini" ifade etti. Von der Leyen ayrıca, ABD'den önemli miktarda sıvılaştırılmış doğalgaz, petrol ve nükleer yakıt tedarik edeceklerini, söz konusu alımların, Rus kaynaklarına olan bağımlılığı azaltma çabasının bir parçası olduğunu söyledi.

Almanya'da iş dünyası memnun değil

DW Türkçe'de yer alan habere göre, AB'nin lokomotif ekonomisi Almanya'da ise siyaset ve iş dünyasının yaklaşımı farklı oldu.

Başbakan Friedrich Merz, "transatlantik ilişkilerinde gereksiz bir tırmanmayı önlediğini" söylediği anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, duyurulan oranların Alman ekonomisi ve istihdam üzerindeki etkisini değerlendireceklerini belirtti.

Sektör temsilcilerinin değerlendirmesi ise daha olumsuz oldu.

Alman kimya sanayicilerini temsil eden VCI (Kimya Sanayi Birliği), gümrük oranlarının hâlâ "çok yüksek" olduğunu belirtti, "Kasırga beklerken fırtınayla kurtulduğumuza seviniyoruz" yorumunu yaptı. İhracatçıları temsil eden BGA (Almanya Dış Ticaret Birliği) da "acı verici bir uzlaşma" dediği anlaşmanın birçok şirket için "varoluşsal bir tehdit" oluşturduğunu söyledi. Alman sanayicilerinin temsilcisi BDI (Alman Sanayi Federasyonu) ise anlaşmanın "önemli olumsuz sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulundu.

ABD, Almanya'nın en büyük ticaret ortağı konumunda.