AB ve İngiltere'den güvenlik ortaklığı: Ukrayna ve aday ülkelere tam destek

Diplomatik görüşmede, askeri ve ekonomik baskılara karşı mücadele eden Ukrayna'ya sağlanan mali, insani ve lojistik desteklerin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Brüksel ve Londra hattındaki bu ortak duruş, bölgedeki direnişin tahkim edilmesi adına yardımların daha koordineli ve etkin bir biçimde sahaya ulaştırılmasını amaçlıyor. İki temsilci, mevcut stratejik yardımların kesintisiz devam etmesi konusunda tam bir mutabakata varıldığını kaydetti.

Aday ülkeler için güvenlik kalkanı

Görüşülen bir diğer kritik başlık ise Avrupa Birliği'ne üyelik süreci devam eden aday ülkelerin karşı karşıya kaldığı hibrit ve siber tehditler oldu. Aday ülkelerdeki güvenlik altyapısının güçlendirilmesi, sınır güvenliğinin artırılması ve istihbarat paylaşım ağlarının genişletilmesi amacıyla somut iş birliği adımları ele alındı. Bu hamleyle, üyelik yolundaki ülkelerin dış müdahalelere karşı daha dirençli hale getirilmesi ve bölgesel entegrasyonun güvenli bir zeminde yürütülmesi hedefleniyor.

Görüşmenin ardından, Brüksel ve Londra arasındaki savunma iş birliğini kurumsal bir çerçeveye oturtacak yeni bir mutfak mekanizması kurulması fikri ağırlık kazandı. Lider düzeyindeki kararların sahada hızla uygulanabilmesi için teknik heyetlerin düzenli aralıklarla bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Bu yeni dönem stratejik ortaklık, Avrupa kıtasının uzun vadeli askeri caydırıcılığını artırırken, savunma sanayii yatırımlarının da ortak projelerle desteklenmesinin önünü açıyor.