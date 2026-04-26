AB ve NATO'dan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırıya tepki

Liderler, saldırıya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptılar.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, saldırı nedeniyle şokta olduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın güvende olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Bu, özgür ve açık toplumlarımıza yönelik bir saldırıdır" vurgusunu yapan Rutte, ittifakın demokrasiye bağlı olmaya devam ettiğine ve ABD ile dayanışma içinde olduklarına dikkati çekti.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise olayların "derinden sarsıcı" olduğunu belirterek, "Kolluk kuvvetlerinin hızlı müdahalesi sayesinde Trump, eşi ve tüm davetlilerin güvenli şekilde tahliye edilmiş olması ise teselli vericidir. Siyasi şiddetin kamusal yaşamda yeri yoktur ve kesin bir şekilde reddedilmelidir." mesajını verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de siyasette şiddetin hiçbir zaman yeri olmadığının altını çizerek, hızlı hareket eden polis ve ilk müdahale ekiplerine teşekkürlerini iletti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise "Özgür basını onurlandırmak için düzenlenen bir etkinlik asla korku sahnesine dönüşmemelidir." uyarısında bulunarak, yaralanan Gizli Servis ajanına acil şifa dileklerini iletti.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırı

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump, korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, zanlının otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda bir Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.