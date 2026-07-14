AB ve NATO'dan Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi mesajı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde yapılan Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Toplantıya katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Rutte, Ukrayna'ya güçlü desteğin NATO'nun öncelikleri arasında yer almaya devam ettiğini vurgulayarak, bu tutumun geçen hafta düzenlenen NATO Zirvesi'nde de ortaya konulduğunu ifade etti.

Ukrayna ile yeni müzakere faslı açılacak

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya verilen desteğin ilerletilmesi amacıyla Paris'te zamanında ve önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıya ev sahipliği yapan Macron'a teşekkür eden Costa, AB'nin "güç yoluyla barış" stratejisinde tam birlik içinde olduğunu kaydetti.

Costa, söz konusu stratejinin Ukrayna'ya desteğin artırılması, Rusya üzerindeki baskının güçlendirilmesi ve adil ve kalıcı barışa giden yolun ilerletilmesini içerdiğini bildirdi.

Ukrayna'nın AB'ye katılım sürecine de değinen Costa, yeni bir müzakere kümesinin açılacağını belirterek bunun Ukrayna'yı Avrupa geleceğine bir adım daha yaklaştıracağını ifade etti.

Costa, genişlemenin önemli bir güvenlik garantisi olduğuna işaret ederek, bu sürecin sürdürülmesi ve hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

AB'nin genişleme politikasının en önemli jeopolitik yatırımlardan biri olduğunu belirten Costa, Ukrayna, Moldova ve Batı Balkanlar'ın bu süreçte öncelikli konumda bulunduğunu kaydetti.

Ukrayna Destek Kredisi programına katılabilecek

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise AB ile İngiltere arasında, Londra yönetiminin AB'nin 90 milyar avroluk Ukrayna Destek Kredisi programına katılmasının önünü açan anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Von der Leyen, anlaşmanın Ukrayna'nın daha geniş bir savunma tedarikçi ağına erişmesini sağlayacağını belirterek, bunun Kiev yönetiminin savaş alanındaki ihtiyaçlarını karşılamasına katkıda bulunacağını ifade etti.