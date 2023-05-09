AB, yaptırımları Çin ve 3'üncü ülkelere genişletmek istiyor

Avrupa Komisyonu Rus ordusuna kritik bazı ürünlerin tedariğini sağladığı gerekçesiyle 7 Çinli şirketin de dahil olduğu yeni bir yaptırım paketi hazırlığında. Listede İranlı şirketlerin yanı sıra yaptırımlardan kaçınılmasına yardımcı olacak tüm 3. ülkelere ihracat kısıtlamaları da bulunuyor.

Şimdiye kadar ekonomik ilişkileri ön planda tutarak Çinli şirketlere karşı Ukrayna Savaşı nedeniyle yaptırım uygulamamış olan Avrupa Birliği’nde görüşler değişiyor olabilir. Brüksel muhtemelen Pekin’le ilişkileri bozacak şekilde Rusya’nın savaşta kullandığı silahlarda kullanılabilecek ekipman satışı yapan Çinli şirketlere yaptırım uygulanmasını öneriyor. Financial Times’da yer alan habere göre AB üyelerinin bu hafta tartışacağı yeni yaptırım paketinde 7 Çinli şirket bulunuyor.

Bu şirketlerden bazıları ABD’nin Ukrayna Savaşı sırasında Rus ordusuna fayda sağlayacak ürünler tedarik ettiği gerekçesiyle açıkladığı yaptırım listesinde de yer alıyor. Çip üreticisi 3HC Semiconductors ve elektronik parça üreticisi King Pai Technology habere göre Brüksel’in de listesine girecek şirketler arasında. AB’nin yaptırım uygulamayı planladığı ve ABD Hazine Bakanlığı’nın listesinde yer alan iki Hong Kong merkezli şirket daha var: Sinno Electronics ve Sigma Technology.

Avrupa Komisyonu bu 7 Çinli şirkete yaptırım uygulanmasını talep ettiği önerisinde şu ifadeleri kullanıyor: “Elektronik parçaların Ukrayna’ya yönelik savaşını desteklemek için Rusya’nın askeri ve sanayi kompleksinde kullanılabildiği görüşü nedeniyle, yaptırımların etrafından dolaşılmasına dahil olan üçüncü ülkelerdeki bazı şirketlerin de dahil edilmesi uygundur. Aynı zamanda Rus ordusunun askeri ve sanayi kompleksi için elektronik parçaların geliştirilmesi, üretimi ve tedariğine dahil olan Rus şirketlerin dahil edilmesi de uygundur.”



Önergede bilgisayar çipleri üreten 3HC “Rusya’nın askeri ve/veya savunma sanayi tabanını desteklemek amacıyla ABD orijinli parçaları satın alma veya satın alma girişimi ile ihracat kontrollerinden kaçınmaya çalışmakla” suçlanıyor. ABD Hazine Bakanlığı’nın geçmişte yaptığı açıklamalarda ise King Pai Rusya’ya seyir füzesi güdüm sistemlerinin de dahil olduğu savunma uygulamaları tedarik ettiği öne sürülüyor. Asia Pasific Links, Tordan Industry ve Alpha Trading Investments da listedeki diğer Çinli şirketler.

Brüksel’in listesinde İranlı şirketler de var

Rusya’ya insansız hava aracı tedariği ve üretimi yaptığı öne sürülen bazı İran şirketleri de FT’deki habere göre Brüksel’in bu hafta tartışacağı yeni yaptırım listesinde.

Orjinini gizleyen petrol tankerlerine yasak gelebilir

Yeni önlemlerden biri de AB limanlarına orjinini gizleyerek girebilen petrol tankerlerine ilişkin. Yeni yasada haklı bir gerekçe göstermeden orjinini gizleyen petrol tankerlerinin AB limanlarına girişinin yasaklanmasını sağlayacak bazı yetkiler de bulunuyor. FT daha önce Rus petrolüne uygulanan yaptırımlar nedeniyle bazı gemilerin yükünü başka bir yerden almış gibi göstererek ambargoları delmeye çalıştığını yazmıştı.



Komisyon ayrıca Rusya’ya yönelik ihracat kısıtlamalarının kapsamının genişletilmesini de öneriyor. Ayrıca yaptırımlara maruz kalan şirketlerle ortaklıkları bulunan batılı şirketlerin bu joint venture’lardan paylarını satarak çıkabilmeleri için varlık transferlerine yönelik kısıtlamaların da genişletilmesi öngörülüyor.

3. ülkelere bazı ürünlerin satışı kısıtlanabilir

AB’nin bu hafta ele alacağı yaptırım önergesindeki amacı Rusya’ya yönelik yaptırımların etrafından dolaşılmasını engellemek. Hedef sadece Çin veya İran değil, yaptırımlardan kaçınılmasına dahil olan tüm 3. ülkeler. FT’deki habere göre Komisyonun sunduğu taslak önergede diplomatik baskıların faaliyetlerin sonlanmasını sağlamaması durumunda AB’nin yaptırımlardan kaçılmasını sağlayan üçüncü ülkelere bazı ürünlerin satışını kısıtlayabileceği önlemler de bulunuyor. Şirketlere ve ülkelere yönelik her bir önlem tüm AB üyeleri tarafından onaylanmak zorunda.

Çin: Hak ve çıkarlarımızı koruyacağız

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, iddiaların ardından pazartesi günü yaptığı açıklamada AB’yi “yanlış yola girmekten kaçınmaları” konusunda uyardı, aksi takdirde hak ve çıkarlarını korumak için somut adımlar atacaklarını söyledi. Çin-Rusya işbirliğinin yasadışı yaptırım uygulamak için bahane olarak kullanılmasına karşı çıktıklarını belirten Wenbin Çinli şirketlerin Rus ordusuna yardım ettiği iddialarını reddetti.