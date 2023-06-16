AB, yeni mali kurallarını bu yıl belirlemeyi planlıyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, kamu harcamaları ve bütçe açıklarını sınırlayan Birlik mali kurallarının güncellenmesi sürecini bu yılın sonuna kadar tamamlamak istiyor.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

"Bugün, AB mali kurallarında reform yapılmasına yönelik teklifleri görüştük" diyen Dombrovskis, AB Komisyonu'nun bu konuda sadelik, mülkiyet, güvenceler ve yaptırım içeren dengeli bir teklif sunduğunu bildirdi.

Dombrovskis, "Üye ülkeler, yeni mali kuralların yasama sürecinin bu yılın sonuna kadar tamamlanması gerektiği konusunda anlaştı." dedi.

Birlik mali kurallarının uygulanmamasını sağlayan istisna sürecinin bu yıl biteceğini anımsatan Dombrovskis, yeni mali kuralların belirlenmesinin önemini vurguladı.

Dombrovskis, "Günümüzün yüksek faiz ve yüksek enflasyon ortamı göz önüne alındığında, kamu maliyesini yeniden rayına oturtmak ve sürdürülebilirliği sağlamak acil bir ihtiyaç." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu, üye ülkelere yönelik mali kuralların reformunu içeren düzenleme teklifini nisan ayında açıklamıştı.

Reform ve yatırımlarla kamu borç sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi, kapsayıcı büyümeyi teşvik etmeyi amaçlayan teklif, mevcut mali kuralları günün ihtiyaçlarına göre güncellemeyi ve artan kamu borç seviyelerini düşürmeyi hedefliyor.

Bütçe açığı ve kamu borcu için referans değerler olan yüzde 3 ve yüzde 60 ise teklifte sabit tutuluyordu.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.

Üye ülkeler, bu konuda ortak tutum belirlemeye çalışıyor.

Almanya ve Fransa anlaşmazlığı

Yeni mali kurallar konusunda özellikle Almanya ve Fransa birbirinden ayrışıyor.

Almanya'nın başını çektiği bir grup ülke, mali kurallara tek tip standart ve katı kurallar getirilmesini isterken, yüksek kamu borcuna sahip Fransa gibi ülkeler, kamu borcu ve bütçe açığı konusunda standart kurallar ve somut hedefler uygulanmasına karşı çıkıyor.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.

Ancak AB üyesi ülkeler, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle söz konusu kuralları askıya alma kararı almış, bütçe açıkları ve kamu harcamalarını hızla yükseltmişti. Bu uygulama, Rusya-Ukrayna savaşı ve yaşanan enerji kriziyle de devam etmişti. Bu istisnai süreç, bu yılın sonunda bitiyor.

AB üyesi ülkeler arasında kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülkeler yüzde 171,3 ile Yunanistan, yüzde 144,4 ile İtalya, yüzde 113,9 ile Portekiz, yüzde 113,2 ile İspanya, yüzde 111,6 ile Fransa ve yüzde 105,1 ile Belçika olarak belirlendi.