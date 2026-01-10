AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ile görüştü

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas, ekim ayında düzenlenen ilk AB–Mısır Zirvesi’nin başarısının ardından, Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ile yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Ortaklığımız somut sonuçlar vermektedir"

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Mısır’ın, bölgesel güvenlik ve istikrarda üstlendiği önemli rolle, AB için stratejik bir ortak olmaya devam ettiğini söyleyen Kallas, “Ortaklığımız somut sonuçlar vermektedir. Mısır’ın ekonomisini ve reform gündemini güçlendirmek amacıyla sağlanacak 1 milyar avroluk AB makro-finansal desteğinin bir sonraki dilimi yoldadır.” dedi.