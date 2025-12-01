  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Ukrayna müzakereler diplomasi için çok önemli bir hafta olabilir
Takip Et

AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Ukrayna müzakereler diplomasi için çok önemli bir hafta olabilir

ABD ve Ukrayna arasında barış müzakereleri kapsamında yapılan görüşmelerin "zorlu ancak verimli" geçtiğini duyduklarını belirten AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, "Diplomasi için önemli bir hafta olabilir." dedi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Ukrayna müzakereler diplomasi için çok önemli bir hafta olabilir
Takip Et

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, bakanlarla Ukrayna'ya verilen destek ve Birliğin savunma alanındaki projelerini görüşeceklerini kaydetti.

Rusya'nın barış istemediğini savunan Kallas, Ukrayna'yı mümkün olduğunca güçlendirmeleri gerektiğini söyledi.

"Diplomasi için çok önemli bir hafta olabilir"

Kallas, dün ABD ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin sonuçlarını henüz bilmediklerini, bugün Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmigal ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın bakanları bilgilendireceğini belirterek "Diplomasi için çok önemli bir hafta olabilir. Dün ABD'deki görüşmelerin zorlu ama verimli geçtiğini duyduk." dedi.

Olası barış anlaşması kapsamında Ukrayna ordusunun bazı kısıtlamalarla karşılaşması ihtimalini eleştiren Kallas, ordusu hiçbir ülkeyi işgal etmemiş Ukrayna baskı altında tutulacaksa Rus ordusuna da baskı yapılması gerektiğini belirtti.

"Herkese karşı gerçek bir risk oluşturan Rus ordusudur"

Kallas, "Aslında, herkese karşı gerçek bir risk oluşturan Rus ordusudur. Burada sadece Avrupa ülkelerinden değil, Rusya'nın tüm komşu ülkelerinden bahsediyorum." diye konuştu.

Ne olmuştu?

ABD ve Ukrayna heyetleri, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlığında dün Florida eyaletinde ABD'nin barış planını görüşmek için bir araya gelmişti.

Rubio ve Umerov, çok faydalı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtmişti.

ABD ve Ukrayna heyetleri, daha önce de 23 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planını ele almıştı.

Airbus açıkladı: Yazılımı yapılmayan uçak sayısı 100’ün altına düştüAirbus açıkladı: Yazılımı yapılmayan uçak sayısı 100’ün altına düştüŞirket Haberleri
SIPRI raporu: Türkiye'nin 5 devi dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasına girdiSIPRI raporu: Türkiye'nin 5 devi dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasına girdiSavunma Sanayi

 

Dünya
Suriye, 14 yıl aradan sonra Akdeniz Birliğine döndü
Suriye, 14 yıl aradan sonra Akdeniz Birliğine döndü
İdam cezası bekleyen eski Başbakan ve yeğeni yolsuzluktan hüküm giydi
İdam cezası bekleyen eski Başbakan ve yeğeni yolsuzluktan hüküm giydi
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Çin vatandaşlarına yönelik vize kararı
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Çin vatandaşlarına yönelik vize kararı
ABD-Ukrayna görüşmelerinde, savaş sonrası Rusya ile çizilecek sınırların ele alındığı öne sürüldü
ABD-Ukrayna görüşmelerinde, savaş sonrası Rusya ile çizilecek sınırların ele alındığı öne sürüldü
ABD Başkanı Trump'ın, Maduro'dan Venezuela'dan ayrılmasını istediği öne sürüldü
ABD Başkanı Trump'ın, Maduro'dan Venezuela'dan ayrılmasını istediği öne sürüldü
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan ABD’ye sert Venezuela çıkışı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan ABD’ye sert Venezuela çıkışı