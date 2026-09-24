Abbas BM Genel Kurulu'na video ile seslendi: “Filistin halkı tarihinin en tehlikeli döneminde”

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin kendisine ve beraberindeki Filistinli yetkililere vize vermemesi nedeniyle 81. BM Genel Kurulu'na önceden kaydedilmiş video aracılığıyla hitap etti.

Genel Kurul oturumunda dördüncü sırada konuşması planlanan Abbas, mesajında Filistin halkının yaşadığı sürece ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

“Filistin halkı cezalandırılmamalı”

Abbas, Filistin halkının ve yönetiminin işgali reddetmesi nedeniyle cezalandırılmaması gerektiğini söyledi. Filistin tarafının gerekli yükümlülükleri yerine getirdiğini belirten Abbas, barışın yeniden tesis edilmesi için siyasi ve diplomatik girişimlerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gazze'ye ilişkin değerlendirmeler

Abbas, konuşmasında Gazze Şeridi'ndeki duruma da değindi. Gazze'de insanların ölüm, açlık ve yıkımla karşı karşıya olduğunu belirten Abbas, bölgede okullar, hastaneler, üniversiteler, camiler ve kiliselerin İsrail işgal güçleri tarafından yok edildiğini savundu.

Filistin Devlet Başkanı, konuşmasında Gazze'deki durumu “soykırım” olarak nitelendirdi.

“Tarihinin en tehlikeli zamanlarından geçiyor”

Filistin halkının tarihinin en tehlikeli dönemlerinden birini yaşadığını söyleyen Abbas, uzun yıllardır devam eden işgalin yanı sıra Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme ve özgürlük haklarının ellerinden alındığını ifade etti.

Abbas, “Size gelecek için umutlar yıkılırken sesleniyorum” sözleriyle Filistin halkının karşı karşıya olduğu duruma dikkat çekti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs mesajı

Abbas, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yerleşim faaliyetlerine de değindi. Yerleşimlerin genişlemeye devam ettiğini söyleyen Abbas, yerleşimcilerin saldırılarının arttığını ve Filistin topraklarının ele geçirildiğini ileri sürdü.

ABD vize vermemişti

ABD, BM Genel Kurulu'na katılması beklenen Mahmud Abbas'ın yanı sıra ABD'ye gitmesi planlanan Filistinli yetkililerin vize başvurularını reddetmişti. Bu gelişmenin ardından BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Abbas'ın video yoluyla konuşmasına izin verilmesini öngören karar 3'e karşı 152 oyla kabul edilmişti.