Abbas: Filistinlilere baskı gerilime neden oldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları ve giderek tırmanan gerilimi ele aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Abbas ile Macron telefonda görüştü.

Abbas, görüşmede gerilimin tırmanışının ana nedenlerinin "siyasi ufkun daralması, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını kullanamaması, başkenti Doğu Kudüs olan kendi devletinde bağımsızlık ve egemenlik elde edememesi ve İsrail saldırganlığının devam etmesi ile uluslararası sessizlik" olduğunu söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, şu ifadeleri kullandı:

"Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti topraklarında İsrail'in işgaline son verilmesi ve halkımızın bağımsızlık, egemenlik ve Birleşmiş Milletlere tam üyelik hakkının tanınması, bölgede güvenliği, istikrarı ve barışı sağlayacak şeydir."

Filistin lideri, uluslararası hukuki kararların İsrail'e uygulanmaması ve Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizliğin ve baskının devam etmesinin, sonuçlarını kimsenin kaldıramayacağı bir patlamaya yol açtığına dikkati çekti.

Abbas ayrıca, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanmasının gerekliliğini vurguladı.

Görüşmede Macron ise "Fransa'nın iki devletli çözümü destekleme, gerilimin tırmanmasını durdurmak için çalışma ve tüm taraflarla temas kurma konusundaki kararlılığını" ifade etti.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiği, 1697 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basını ise saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100'ü geçtiğini duyurmuştu.