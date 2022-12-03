ABB’nin Çin’e 150 milyon dolara kurduğu fabrika faaliyete başladı

İsviçreli robot ve otomasyon teknolojileri üreticisi ABB'nin Çin'in Şanghay şehrinde kurduğu mega fabrika faaliyete geçti. Xinhua'nın haberine göre, Pudong Yeni Bölge'de 67 bin metrekare alana 150 milyon dolar yatırımla kurulan fabrika, ABB'nin en büyük araştırma-geliştirme, imalat ve uygulama alanı olma özelliği taşıyor.

ABB'nin Şanghay'daki üretim tesisinin genişletilmesiyle kurulan mega fabrikada geleneksel sabit montaj hatları yerine, dijital ağ içinde birbirine bağlı üretim hücrelerinde, "robotların robot ürettiği" bir sistem kullanılacak.

Yapay zeka ile çalışan sistemde üretimdeki tüm maddi süreçler ve görevler robotik sistemlerce yürütülecek.

Şirket halen 80 milyar dolar olan küresel robot pazarının 2025'te 130 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.

Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığının verilerine göre, 2021'de ülkede 366 bin ünite robot üretilirken, üretim miktarı 2015'e kıyasla yaklaşık 10 kat arttı.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, endüstriyel robotların da en büyük pazarı konumunda bulunuyor.